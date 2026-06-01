Ливень и град обрушились на север Ростова 1 июня. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как и прогнозировали синоптики, первый день лета в Ростове и области выдался дождливым. Более того, во второй половине дня синоптики объявили штормовое предупреждение. Донскую столицу накрыл мощный ливень, местами - с крупным градом и штормовым ветром. Рассказываем подробнее, что происходит в Ростовской области во время мощного ливня и града 1 июня 2026.

Штормовое предупреждение из-за ливня и града в Ростовской области 1 июня 2026

Синоптики еще вчера обещали переменную облачность и кратковременные осадки в понедельник. Но в третьем часу дня региональное управление МЧС передало штормовое предупреждение.

- По данным ростовского Гидрометцентра, сегодня в период с 14-16 часов и до конца суток местами в Ростовской области ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20 - 23 м/с, - предупредили в экстренном ведомстве.

Улицы превратились в реки. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что происходит во время мощного ливня и града в Ростовской области 1 июня 2026: последствия

Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео происходящего во время непогоды. На одних кадрах небо над Суворовским микрорайоном почернело, словно раньше времени наступила ночь.

- В Щепкине — апокалипсис! Ливень, молния ударила рядом с участком, ненадолго выключился свет, - делятся местные жители. - Разряды бьют до сих пор.

- Страшно красиво! - восхищаются зрелищем комментаторы. - Но больше все-таки страшно.

Ближе к вечеру Ростов накрыл ливень. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

На других кадрах — автомобилисты пытаются накрыть свои машины от града. Судя по фото, льдинки размером примерно с горох, но их выпало столько, что на дорогах образовались целые сугробы из градин. Издалека это похоже на мыльную пену от автомойки.

- Погода в этом году, мягко говоря, удивляет, - говорят ростовчане.

Позже ливень и гроза дошли до центра города. И с первой каплей дождя, конечно, подскочили цены на такси.

Вместо летней жары погода преподнесла ростовчанам ледяную кашу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- От ЦГБ до Левенцовки тариф «Эконом» начинается от 1150 рублей. И это в пять вечера. А что будет после шести, когда все домой поедут?

- А в Суворовский микрорайон за полторы тысячи предлагают поехать. Нет уж, спасибо.

Что делают власти при сильном ливне и граде в Ростовской области 1 июня 2026

Как накануне предупредил жителей глава Ростова Александр Скрябин, коммунальные и дорожные службы готовы работать над предотвращением возникающих аварийных ситуаций.

- В условиях штормового предупреждения возрастает риск аварийных ситуаций: возможны падения деревьев, повреждение линий электропередач и подтопление низменных участков, - сообщил мэр. - По возможности ограничьте время нахождения на улице. Паркуйте автомобили вдали от деревьев и рекламных щитов, не прячьтесь под высокими деревьями во время грозы. В случае возникновения экстренной ситуации звоните по единому номеру «112».

Сверкают молнии, слышны раскаты грома. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за дождей с грозами