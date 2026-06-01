В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за дождей с грозами

При осадках и ветре нужно держаться на расстоянии от деревьев и ЛЭП. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Местами по Ростовской области до конца суток 1 июня возможны сильные грозовые дожди с градом и ветром до 20–23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Во время стихии нужно находиться в помещении. Если же дождь и ветер застанут на улице, нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также нельзя подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах нужно отключать технику. При любых происшествиях нужно звонить по номерам «101» или «112».

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

30-градусная жара вернется в Ростов к концу недели

Жара вернется в Ростовскую область (подробности)