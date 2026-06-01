В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за дождей с грозами

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Местами по Ростовской области до конца суток 1 июня возможны сильные грозовые дожди с градом и ветром до 20–23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Во время стихии нужно находиться в помещении. Если же дождь и ветер застанут на улице, нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также нельзя подходить к витринам и оборванным проводам.
При скачках электроэнергии в домах нужно отключать технику. При любых происшествиях нужно звонить по номерам «101» или «112».
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
30-градусная жара вернется в Ростов к концу недели
Жара вернется в Ростовскую область (подробности)