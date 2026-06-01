30-градусная жара вернется в Ростов к концу недели

Жара придет в конце недели.

На текущей неделе на юге России, в том числе в Ростове-на-Дону, ожидается жара до +30 градусов. Об этом говорится в прогнозе центра Фобос.

- В первые дни рабочей недели на юге грозовые облака ограничат приток солнечного тепла, и столбики термометров не поднимутся выше +18-23. Во второй половине недели ливни с грозами приобретут локальный и кратковременный характер, воздух станет прогреваться лучше — до +25-30 градусов, — сообщают на сайте центра Фобос.

По информации Ростовского гидрометцентра, 1 июня на Дону сохранятся грозовые осадки и ветер до 20-25 м/с. Днем должно быть около +13-18 градусов, местами до +21. Непогоду прогнозируют также 2 и 3 июня, но дневная температура в этот период начнет подниматься: сначала до +20-25, а затем до +23-28 градусов.

