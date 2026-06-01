Мальчишки сыпались с деревьев как абрикосы: О чем рассказали старожилы и историки после Новочеркасского расстрела 2 июня 1962

2 июня в Новочеркасске вспоминают трагедию, которую десятилетиями замалчивали. 64 года назад здесь расстреляли мирную демонстрацию рабочих. Люди требовали повышения зарплаты, а в ответ услышали выстрелы. По официальным данным, погибли 24 человека, десятки были ранены. Но историки уверены: жертв было в четыре раза больше.
Конфликт начал разгораться еще 1 июня 1962 года. Двести рабочих сталелитейного цеха Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) объявили забастовку. Причина — снижение зарплат и одновременное подорожание продуктов. К вечеру к ним присоединились работники других цехов. У заводоуправления собралась тысячная толпа.
— На что нам жить дальше? — кричали люди директору предприятия.
Тот не нашел добрых слов:
— Вместо пирожков с мясом будете жрать с ливером! — бросил он в ответ.
После этого возмущенных рабочих было уже не удержать. К полуночи их насчитывалось около пяти тысяч. Бастующие перекрыли железнодорожные пути, связывающие юг страны с Москвой, и остановили поезд Ростов — Саратов.
О происходящем доложили первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. В город срочно отправили делегацию из членов ЦК, но диалога не получилось. Попытка руководства области и города зачитать послание из Москвы закончилась тем, что директора, обещавшего «ливер», забросали камнями и бутылками. К ночи в Новочеркасск ввели войска — танки и солдат.
2 июня рабочие из Промышленного района двинулись в центр. Им преградили путь танки у моста через Тузлов, но люди перешли реку вброд. Некоторые несли красные знамена и портреты Ленина. Колонна вышла к зданию горисполкома на Дворцовой площади.
Среди собравшихся было много детей. Десятилетний Павел Афонин вместе с приятелями забрался на дерево, чтобы увидеть происходящее. Таких мальчишек на ветках оказались десятки.
Когда угрозы разойтись не помогли, солдаты дали первый залп. Предупредительный — в воздух. Но пули полетели прямо в кроны деревьев, и мальчишки посыпались вниз как абрикосы. Двое друзей Павла упали на землю окровавленные. Сам он скатился вниз. Следом раздались новые выстрелы — уже по толпе. Люди в панике бросились прочь. Еще один приятель Павла исчез. Позже выяснилось: его вместе с родителями, участвовавшими в акции, выселили из города.
После предупредительной стрельбы военные открыли огонь на поражение. По официальным данным, погибли 24 человека, еще 70 получили тяжелые ранения. Однако исследовательница Татьяна Бочарова, автор книги «Кровавый полдень», утверждает: жертв было около сотни. Мертвых хоронили по специальной директиве на разных кладбищах Ростовской области, нередко — в чужих могилах. Точное число убитых не установлено до сих пор. Только спустя 30 лет, когда рассекретили документы, выяснилось, что 20 расстрелянных похоронены в Новошахтинске.
Столкновения продолжились. В здании городской милиции бунтарь попытался отобрать автомат у солдата. В ответ прозвучала очередь — четверо погибли на месте. В Госбанке, который тоже захватили протестующие, обошлось без жертв, но мебель крушили, документы рвали.
После подавления волнений в Новочеркасске прошел закрытый суд. Семерых «зачинщиков» приговорили к расстрелу. Еще более ста человек получили сроки от 10 до 15 лет лагерей.
В 1992 году, уже после распада СССР, Главная военная прокуратура России возбудила уголовное дело против Никиты Хрущева, Козлова, Микояна — всего против восьми ответственных лиц. Но дело прекратили «в связи со смертью подозреваемых». Правда о трагедии десятилетиями замалчивалась. Большинство жителей СССР узнали о ней только в конце 80-х.
Сегодня в Новочеркасске ежегодно проходят памятные мероприятия. В Музее истории донского казачества открыт зал памяти новочеркасской трагедии. В 2008 году туда передали фонды муниципального музея, созданного администрацией города. На месте расстрела установлен камень-мемориал.
В 2021 году фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», снятый по следам этих событий, попал в шорт-лист претендентов на «Оскар». Картину отметили на Венецианском кинофестивале — режиссер получил «Серебряного льва». В основе сценария — реальная история бунта, и почти все сцены снимали в Ростовской области.
2 июня к мемориалу приходят десятки людей. Среди них — те, кто помнит тот ужасный день и не позволит своим детям и внукам забыть.
