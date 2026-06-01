Мальчишки сыпались с деревьев как абрикосы: О чем рассказали старожилы и историки после Новочеркасского расстрела 2 июня 1962

По мнению историка, погибших 2 июня 1962 года в Новочеркасске могло быть в четыре раза больше, чем указано в официальной статистике. Фото: администрация Новочеркасска

2 июня в Новочеркасске вспоминают трагедию, которую десятилетиями замалчивали. 64 года назад здесь расстреляли мирную демонстрацию рабочих. Люди требовали повышения зарплаты, а в ответ услышали выстрелы. По официальным данным, погибли 24 человека, десятки были ранены. Но историки уверены: жертв было в четыре раза больше.

«Вместо пирожков с мясом будете жрать с ливером»

Конфликт начал разгораться еще 1 июня 1962 года. Двести рабочих сталелитейного цеха Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) объявили забастовку. Причина — снижение зарплат и одновременное подорожание продуктов. К вечеру к ним присоединились работники других цехов. У заводоуправления собралась тысячная толпа.

— На что нам жить дальше? — кричали люди директору предприятия.

Тот не нашел добрых слов:

— Вместо пирожков с мясом будете жрать с ливером! — бросил он в ответ.

Забастовку начали рабочие НЭВЗа, требовали мяса, масла, повышения зарплат. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

После этого возмущенных рабочих было уже не удержать. К полуночи их насчитывалось около пяти тысяч. Бастующие перекрыли железнодорожные пути, связывающие юг страны с Москвой, и остановили поезд Ростов — Саратов.

О происходящем доложили первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. В город срочно отправили делегацию из членов ЦК, но диалога не получилось. Попытка руководства области и города зачитать послание из Москвы закончилась тем, что директора, обещавшего «ливер», забросали камнями и бутылками. К ночи в Новочеркасск ввели войска — танки и солдат.

«Стреляли в воздух, а с деревьев падали мальчишки»

2 июня рабочие из Промышленного района двинулись в центр. Им преградили путь танки у моста через Тузлов, но люди перешли реку вброд. Некоторые несли красные знамена и портреты Ленина. Колонна вышла к зданию горисполкома на Дворцовой площади.

Все началось с забастовки двухсот рабочих. Фото: администрация Новочеркасска

Среди собравшихся было много детей. Десятилетний Павел Афонин вместе с приятелями забрался на дерево, чтобы увидеть происходящее. Таких мальчишек на ветках оказались десятки.

Когда угрозы разойтись не помогли, солдаты дали первый залп. Предупредительный — в воздух. Но пули полетели прямо в кроны деревьев, и мальчишки посыпались вниз как абрикосы. Двое друзей Павла упали на землю окровавленные. Сам он скатился вниз. Следом раздались новые выстрелы — уже по толпе. Люди в панике бросились прочь. Еще один приятель Павла исчез. Позже выяснилось: его вместе с родителями, участвовавшими в акции, выселили из города.

Танки, автоматы и десятки погибших

После предупредительной стрельбы военные открыли огонь на поражение. По официальным данным, погибли 24 человека, еще 70 получили тяжелые ранения. Однако исследовательница Татьяна Бочарова, автор книги «Кровавый полдень», утверждает: жертв было около сотни. Мертвых хоронили по специальной директиве на разных кладбищах Ростовской области, нередко — в чужих могилах. Точное число убитых не установлено до сих пор. Только спустя 30 лет, когда рассекретили документы, выяснилось, что 20 расстрелянных похоронены в Новошахтинске.

У памятного места ежегодно собираются жители города. Фото: администрация Новочеркасска

Столкновения продолжились. В здании городской милиции бунтарь попытался отобрать автомат у солдата. В ответ прозвучала очередь — четверо погибли на месте. В Госбанке, который тоже захватили протестующие, обошлось без жертв, но мебель крушили, документы рвали.

Суд над «зачинщиками» и десятки лет молчания

После подавления волнений в Новочеркасске прошел закрытый суд. Семерых «зачинщиков» приговорили к расстрелу. Еще более ста человек получили сроки от 10 до 15 лет лагерей.

В 1992 году, уже после распада СССР, Главная военная прокуратура России возбудила уголовное дело против Никиты Хрущева, Козлова, Микояна — всего против восьми ответственных лиц. Но дело прекратили «в связи со смертью подозреваемых». Правда о трагедии десятилетиями замалчивалась. Большинство жителей СССР узнали о ней только в конце 80-х.

Спустя годы на месте трагедии установили памятник. Фото: администрация Новочеркасска

Музей, фильм на «Оскар» и ежегодные митинги

Сегодня в Новочеркасске ежегодно проходят памятные мероприятия. В Музее истории донского казачества открыт зал памяти новочеркасской трагедии. В 2008 году туда передали фонды муниципального музея, созданного администрацией города. На месте расстрела установлен камень-мемориал.

В 2021 году фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», снятый по следам этих событий, попал в шорт-лист претендентов на «Оскар». Картину отметили на Венецианском кинофестивале — режиссер получил «Серебряного льва». В основе сценария — реальная история бунта, и почти все сцены снимали в Ростовской области.

2 июня к мемориалу приходят десятки людей. Среди них — те, кто помнит тот ужасный день и не позволит своим детям и внукам забыть.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также

Расстрел бастующих 2 июня 1962 года в Новочеркасске: Стреляли в воздух, а с деревьев как абрикосы посыпались убитые любопытные мальчишки