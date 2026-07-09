Как ростовская гадалка выманила 130 тысяч рублей у жительницы Подмосковья, а потом вернула все до копеечки

Гадалки создают свои сайты в интернете, для того, чтобы как можно больше людей к ним обращались Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как современные мошенницы-гадалки научились использовать возможности цифровизации в своих корыстных целях? Почему доверчивые ростовчане охотно верят их сайтам в интернете? Какие суммы теряют наивные клиентки, решившиеся снять «сглаз» и «порчу» с помощью дистанционной ведуньи? И чем такие истории потом заканчиваются в суде? Об этом и многом другом мы говорили с помощником прокурора Советского района Ростова-на-Дону Владимиром Болдиковым.

Помощник прокурора Советского района Ростова-на-Дону Владимир Болдиков. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Создают свои сайты в интернете

- Владимир Андреевич, раньше мы встречали гадалок на улице, и они могли «уболтать» на снятие порчи и так далее. А теперь они ищут свою клиентуру в интернете?

- Да, гадалки создают свои сайты в интернете, для того, чтобы как можно больше людей к ним обращались. Вводят их в заблуждение и извлекают для себя выгоду. Примером тому - два уголовных дела с приговорами, в отношении подобных гражданок, признанных виновными по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», которые слушались в суде Советского района Ростова-на-Дону. И в одном и во втором случае подсудимые были признаны виновными. Обе полностью раскаялись, признали свою вину и возместили причиненный потерпевшим ущерб. У них было конфисковано их имущество, способствовавшее совершению преступления. И, учитывая это, и такое смягчающее обстоятельство как наличие малолетних детей, им были назначены условные сроки наказания.

- О каких суммах сегодня идет речь, если мы говорим об обманутых ведуньями клиентах?

- Суммы довольно-таки немаленькие. Я бы даже сказал огромные. Часто их выманивают в несколько этапов, за несколько месяцев или недель. Под видом того, что нужно купить еще какой-то предмет для ритуала. Или провести еще какую-то эзотерическую манипуляцию повторно. В тех историях, которые мы рассматривали в суде Советского района , в одном случае все началось с 10 тысяч рублей, а закончилось более 130 тысячами. В другом – клиентка отправила гадалке разными переводами на общую сумму более, чем 300 тысяч рублей?

- Тоже за снятие с нее порчи?

- За снятие порчи с ее мужа, сохранение их семьи и гарантированного решения семейных и личных проблем.

Клиентов уверяют, что деньги нужны для проведения сложных ритуалов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- А когда у клиента все-таки приходит осознание того, что его просто развели, обманули? На каком этапе?

- Исходя из обстоятельств тех дел, что мы слушали, тогда, когда заканчиваются деньги. И человек понимает, что перевел такие большие суммы, а результата, как не было, так и нет.

Иллюзия цивилизованного подхода

- Владимир Андреевич, скажите, использование цифровых технологий - сайтов и официальных аккаунтов в интернете - дает тем, кто верит в оккультные науки и страсти иллюзию цивилизованного подхода ко всему этому мракобесию?

- Да. Люди начинают верить в это. Еще и потому, что на сайтах есть еще положительные отзывы. Они располагают к доверию. Допустим, есть тысячу отзывов от якобы разных людей, которые пишут, что именно эта гадалка спасла семью, бизнес, сняла порчу, вернула мужа и так далее. Хотя, человек не догадывается, что они могут быть на самом деле либо накруткой, либо заказаны тем же самым владельцем сайта.

И, что удивительно, клиент верит, хотя вообще не видит эту самую гадалку и не может знать, кто на самом деле за всем этим стоит. Более того, скажу вам, что часто созданный на сайте имидж потомственной гадалки вообще не имеет ничего общего с тем, кто на самом деле потом общается с клиентами.

Клиентка перечислила гадалке свыше 130 тысяч рублей. И только после этого словно очнулась от морока. Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

- Сложнее ли доказать обман и мошенничество, если такое происходит с использованием цифровых технологий, а не обыкновенной колоды карт?

- В сфере информационных технологий нынешнего времени у органов следствия и в министерстве внутренних дел имеются возможности, которые позволяют найти и самих злоумышленниц, и способствуют поиску обстоятельств, необходимых для расследования. Кроме того, любой перевод денежных средств оставляет определенный финансовый след.

- Практика показывает, что к гадалкам и эзотерикам человек начинает обращаться тогда, когда находится в какой-то сложной ситуации и растерялся в решении своих проблем. Мы можем дать какой-то совет таким людям, чтобы не попадались в сети?

- Доверять объявлением в интернете о снятии порчи – не стоит. Я считаю, что человек должен решать свои проблемы сам. Каждая проблема зависит от конкретных обстоятельств и конкретных действий, которые человек способен, готов, либо может предпринять для ее решения. Вот и все.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Все началось с головных болей

В один из дней жительница Московской области подумала, а не наслали на нее какие-нибудь завистники порчу? Дело в том, что в последнее время у женщины начались головные боли. Обследования и лекарства не давали результата. Вот, она и решила, что дело тут явно нечисто. И решила обратиться к экстрасенсам. В поисковике, прямо с мобильного телефона «забила» искомое. Тот выдал ей несколько ссылок. Среди их множества особенно привлек яркий сайт, где говорилось, что прием на нем ведет не абы кто, а потомственная ведунья, в третьем, между прочим, поколении.

Гадалку осудили, и она вернула все до копеечки. Автор: Мартинович Катерина

Был там и четкий прейскурант услуг. Снятие порчи – одна цена, приворот-отворот – другая, заговор на богатство – третья, вернуть загулявшего мужа – четвертая. Была еще предварительная диагностика по фото. И стоимость – «смешная»: всего-то пару тысяч рублей. Нужно было лишь связаться посредством популярного мессенджера с гадалкой, перевести ей деньги с помощью мобильного банковского приложения, выслать свое фото. И в то же день она сообщит, есть ли порча или нет.

Клиентка, заметим, человек с высшим образованием, так и сделала. Вскоре ей пришел ответ: «Однозначно – порча! Да, еще какая сильная! И головные боли – это только начало!».

Чтобы снять проказу понадобилось несколько «экстрасенсорных» магических этапов. И для каждого требовались то определенные свечи, то предметы для ритуала. И, соответственно, новые денежные переводы.

Поначалу, вроде бы полегчало. Жительнице Подмосковья показалось даже, что головные боли немного отступили… Но, вскоре они вернулись с новой силой. И целительница «честно» призналась, что даже для нее, ведуньи в третьем поколении, одной из самых сильных потомственных гадалок на Юге России, справиться с такой сильной порчей за несколько первых сеансов не под силу. Необходимы еще…

Жительница Московской области решила не останавливаться на полпути. Попросила свою мать выслать ей деньги. Рассказала, что столкнулась с непредвиденными трудностями, которые пошатнули ее здоровье.

В итоге всей этой котовасии, клиентка перечислила гадалке свыше 130 тысяч рублей. И только после этого, словно очнулась от морока. Отправилась в полицию и написала заявление, о том, что у нее обманом выманили крупную сумму под видом снятия порчи.

Кстати, гадалкой оказалась ростовчанка. Сайт с рекламой ее экстрасенсорных способностей ей сделал знакомый. Она сидела у себя в квартире на улице Малиновского в Ростове-на-Дону и с помощью мобильного телефона и интернета отвечала на запросы таких вот доверчивых клиенток. Ее, как уже было сказано выше, осудили. И она вернула все до копеечки.

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