«Жизнь за жизнь!»: Студент из Батайска спас тонущего малыша в тот день, когда его маме сделали долгожданную трансплантацию

Увидев в пруду ребенка, Сергей бросился в воду. Фото: из архива героя публикации.

Житель Ростовской области спас тонущего в пруду ребенка. Происшествие случилось в «Сафари-парке», который находится в Краснодаре. «КП-Ростов-на-Дону» узнала подробности спасательной операции.

Ростовчанин приехал в Краснодар, чтобы встретиться с друзьями и погулять по городу. Фото: из архива героя публикации.

Это не утка, а кроссовок!

Сергей Дружков учится на первом курсе Ростовского государственного университета путей сообщения и работает на железной дороге. В мае вместе со своей девушкой Юлией он поехал в Краснодар, чтобы встретиться с друзьями и погулять по городу.

- Мы решили сходить в «Сафари-парк», а потом уже вместе с приятелями отправиться в парк Галицкого, - рассказал дончанин.

Молодые люди гуляли по зоопарку и разглядывали животных, пока не оказались у декоративного пруда с рыбками в Китайском дворике.

- Я заметил в нем какое-то барахтанье, на поверхности воды то и дело появлялось белое пятно. Зрение у меня неважное: подумал, что это утка. Сказал Юле: «Смотри, как как смешно ныряет попой кверху».

- А ведь это не утка, - ответила девушка, вглядываясь в пруд. - Это кроссовок!

Сергей отправился в парк вместе со своей девушкой. Фото: из архива героя публикации.

«Это, наверное, те самые ребята!»

Молодые люди поспешили к водоему. Сергей прямо в обуви и одежде забрался в пруд и выловил из воды маленького ребенка.

- Глаза и рот у него были открыты. Мы попытались поставить его на ноги, но он начал оседать... На вид малышу было год-полтора.

В это время Юлия заметила людей у футкорта и закричала: «Чей ребенок? Скорее сюда!». От компании отделилась женская фигура и побежала в их сторону.

- Мы сказали матери, что мальчик, скорее всего, наглотался воды. Женщина подхватила его на руки и стала хлопать по спине. Это помогло: парнишка начал срыгивать воду. После этого мама унесла малыша, а какой-то мужчина крикнул нам издалека: «Спасибо!»

Сергей и Юлия отправились в санузел, чтобы очистить от ила одежду и обувь.

- Видимо, по парку прошел слух о происшествии. Посетители оборачивались на нас и говорили: «Это, наверное, те самые ребята!».

К слову, в подростковом возрасте Сергей проходил обучение в Школе спасателей.

происшествие случилось в Китайском дворике. Фото: из архива героя публикации.

Попытка №3

Говорят, что добро обязательно возвращается. Сергей убедился в этом на личном опыте. В тот день, когда он спас чужого ребенка, его собственную маму спасли ростовские врачи. Они выполнили женщине долгожданную трансплантацию печени.

Как рассказала «КП-Ростов-на-Дону» мама молодого человека Наталья Дружкова, болезнь подкралась к ней незаметно — недаром гепатит С называют «тихим убийцей». Женщине занесли инфекцию во время лечения зубов и долгие годы она о ней не подозревала. В итоге у нее развился цирроз.

Наталью внесли в лист ожидания трансплантации печени, но выполнить ее удалось далеко не сразу. Первый донор ей не подошел, а когда появился второй - у женщины снизился уровень гемоглобина до критических показателей... И только с третьей попытки — в день, когда ее сын спас чужого ребенка — медики выполнили операцию. Как говорит сама женщина, идущая на поправку: «Жизнь за жизнь».

В тот день, когда Сергей спас чужого ребенка, его собственную маму спасли врачи. Фото: из архива героя публикации..

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