«Как с маленькими детьми выживать?»: Ростовчане массово жалуются губернатору на срыв сроков подачи горячей воды

В Ростове уже месяц в 147 домах нет горячей воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Определение точной дачи подачи горячей воды в Ростове каждое лето превращается в гадание. Вот и теперь. Первая волна отключений, которая стартовала 12 мая в центре и в Западном жилом массиве, затянулась, и точных прогнозов люди не получают. А тут уже новая волна на носу — теперь на Северном, Темернике и в районе проспекта Ленина. После того, как сроки перенесли уже несколько раз, жители массово жалуются региональным властям.

«Месяц нет горячей воды»

Так, сегодня в редакцию позвонила 90-летняя жительница Западного жилмассива:

— У нас на 2-й Краснодарской, 92/4, месяц нет горячей воды. Обещали вернуть 5 июня — тишина. Холодную постоянно отключают. Вчера, например, шесть часов не было вечером, когда соседи возвращаются после работы. Как в жару готовить, мыться?

В телеграм-канале губернатора каждое второе сообщение — крик души:

— Коммунистический, 23. Все сроки нарушены»!

— На Батуринской, 163, УК говорит: «какая-то авария». Я не вижу, чтобы это ЧП кто-то устранял.

На 2-й Краснодарской, 92/4, и горячей воды нет, и холодную периодически отключают. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— На Жмайлова, 17, воду дали 29 мая, но она забила фонтаном кипятка во дворе. Рабочие перекрыли, оградили лентой — и все. Никто ничего не делает. Помогите!

— Предоставьте схему работ на «профилактику» за четыре недели! — требуют отчета несколько человек.

«Подадим до конца недели»

С Коммунистического, 27, жалуются:

— Нет воды с 12 мая. Обещания дать 5 июня — пустое. Теплосети кивают на управляющую компанию, а УК — на теплосети. Ответ, видимо, даст только прокуратура. Скажите, как выживать без горячей воды с маленькими детьми?

Жительница 2-й Краснодарской, 145/5, пишет:

— Нет воды. Бригада роет каждый год одно и то же место. Пора менять всю трубу, а не вваривать кусочки.

Тоже самое пишут с Малиновского, 12, Извилистой, 9, Стачки, 215/2. В комментариях — десятки адресов.

Кому-то даже повезло получить ответ.

— На 2-ю Краснодарскую подадим до конца недели, — ответили в правительстве Ростовской области.

Работы на 2-й Краснодарской. Фото: "Теплокоммунэнерго"

По Ворошиловскому, 52, горячую отключили 12 мая. Обещали вернуть 29 мая, потом 5 июня, а теперь и сроков не называют. УК обратилась в «Ростовские тепловые сети» и получила ответ:

— В связи с выявлением многочисленных дефектов тепловых сетей сроки восстановления подачи воды переносятся. Прилагаем все усилия для скорейшего завершения ремонтов. О завершении работ вас уведомят.

147 домов без ГВС

Губернатор Юрий Слюсарь поднял вопрос на рабочем совещании с членами правительства и главами муниципалитетов, которое состоялось накануне.

— В Ростове без горячего водоснабжения остаются 147 многоквартирных домов. Глава города Александр Скрябин доложил, что из-за общей изношенности инженерных сетей в ходе ремонта выявляются новые дефекты, что увеличивает запланированные сроки. Поставил задачу восстановить горячее водоснабжение до праздников. Держу ситуацию на контроле, — заявил глава региона.

Из-за общей изношенности инженерных сетей в ходе ремонта выявляются новые дефекты. Фото: "Теплокоммунэнерго"

Новая волна отключений

Первое отключение еще не завершилось, а тут уже вторая волна на носу. Министр ЖКХ Антонина Пшеничная предупредила: с 15 июня по 6 июля горячую воду отключат в рамках опрессовки.

— Под отключение попадают: Северный жилой массив (улицы Капустина – Пацаева – бульвар Комарова – Стартовая – Планетная – Орбитальная – Венеры – Каракумская – проспект Королева – проспект Космонавтов – Волкова). Также без ресурса останется микрорайон Темерник (Лелюшенко – Миронова – Думенко) и район проспекта Ленина (Нансена – переулок Ахтарский – Текучева – Мечникова – Стадионная – Шеболдаева – проспект Ленина – Профинтерна – Я. Галана – Ларина – Погодина – Нариманова – проспект Нагибина – Новаторов – Врубовая – переулок Актюбинский), — перечислила министр. — Ответственная организация: ООО «Ростовские тепловые сети». Телефон: (863) 234-89-44.

Ростовчане массово жалуются губернатору на срыв сроков подачи горячей воды. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители этих домов готовятся к испытанию:

— В самую жару на три недели минимум без горячей воды оставаться – пытка.

Тем временем ростовчане продолжают греть воду в кастрюлях и ждут, оправдаются ли очередные сроки подачи ресурса.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Нас фактически отрезали от всего»: Под Ростовом жители четырех поселков часами простаивают в пробках из-за отмененного поворота