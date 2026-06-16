БПЛА сбили в двух районах и Батайске Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силы ПВО днем сбили беспилотные летательные аппараты в Азовском и Родионово-Несветайском районах, а также в городе Батайск. Об этом сообщил губернатор Донского региона Юрий Слюсарь. Рассказываем, что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область днем 16 июня.

Атака БПЛА на Ростовскую область днем 16 июня: что случилось, повреждения на земле

По словам губернатора, в Азовском районе БПЛА сбили над хутором Курган. Из-за упавших обломков оказался поврежден фасад одного из домов. Возгорания не произошло.

— Экстренные службы работают на месте происшествия, — говорится в сообщении главы региона.

Вражеские беспилотники также были уничтожены в Батайске и Родионово-Несветайском районе. По предварительным данным, повреждений на земле там не зафиксировано.

В ночь на 16 июня было уничтожено 35 БПЛА Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Атака БПЛА на Ростовскую область днем 16 июня: есть ли пострадавшие, погибшие

Согласно предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, еще одна атака БПЛА на Ростовскую область произошла в ночь на 16 июня. Силы ПВО уничтожили три с половиной десятка беспилотников в Каменске-Шахтинском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, а также в Шолоховском районах. Предварительно сообщалось, что пострадавших нет.

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