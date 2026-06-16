В Ростовской городской Думе обсудили меры по пресечению несанкционированной розничной торговли

Один из вопросов заседаний касался наведения порядка в сфере розничной торговли. Фото: пресс-служба городской Думы.

В Донской столице прошло заседание городской Думы под председательством Лидии Новосельцевой. Депутаты рассмотрели целый комплекс вопросов, от которых напрямую зависит жизнь города. В повестке дня значились и кадровые решения — согласование новых глав Кировского и Первомайского районов, и отчет о защите населения от чрезвычайных ситуаций. Один из вопросов касался наведения порядка в сфере розничной торговли. Борьба с нелегальными ларьками и стихийными рынками, которые портят облик Ростова, вышла на новый системный уровень. С подробным отчетом перед депутатами выступила исполняющая обязанности начальника Управления торговли и бытового обслуживания Валентина Пастухова.

В Донской столице прошло заседание городской Думы под председательством Лидии Новосельцевой. Фото: пресс-служба городской Думы.

Добровольный демонтаж и принудительное перемещение

По ее словам, как показала практика, кампания по очистке муниципальных земель от нелегальных ларьков набрала серьезные обороты. Только за 2025 год в Ростове освободили от незаконных объектов 192 земельных участка. Примечательно, что большинство коммерсантов предпочли не доводить дело до принудительных мер: 120 павильонов владельцы демонтировали добровольно. Еще 72 точки городским службам пришлось убирать самостоятельно и увозить на площадки временного хранения.

В 2026 году эта работа активно продолжается. С улиц Ростова исчезли еще 63 самовольно установленные точки. В этот раз силы распределились почти поровну: 32 объекта коммерсанты вывезли сами, а 31 павильон пришлось демонтировать силами Управления торговли. Добрались проверяющие и до незаконных летних площадок: за прошлый год в городе демонтировали 7 самовольных сезонных кафе, а в нынешнем году — еще два.

Возврат имущества собственникам и утилизация

Разумеется, предприниматели могут вернуть свои перемещенные павильоны обратно. Но просто так их никто не отдаст. Сначала придется написать официальное заявление и полностью оплатить городу расходы за демонтаж и охрану.

А вот если за имуществом никто не приходит в установленный срок, брошенные ларьки отправляют на утилизацию. В прошлом году подрядчики ликвидировали 69 таких «забытых» точек, а в 2026-м — еще 10.

Контроль за соблюдением условий договоров

Параллельно в городе усиливают контроль за теми, кто работает по официальным договорам, но нарушает правила. В 2025 году предпринимателям выдали 165 уведомлений с требованием исправить недочеты, а 26 договоров были расторгнуты.

В 2026 году подход стал еще строже. Предписаний об устранении нарушений выписали чуть меньше (118), зато число уведомлений о расторжении контрактов выросло в два раза — до 52. Позиция властей ясна: не умеешь работать по правилам — освобождай место.

Пресечение несанкционированной торговли

Также продолжается борьба со стихийной торговлей. В 2025 году за нее было составлено 2046 административных протоколов: 1036 раз продавцов наказали за нарушение правил благоустройства и 1010 — за торговлю в не установленных для этого местах. В 2026 году прошло уже более 50 рейдов, результатом которых стали еще 522 протокола.

Правда, собрать выписанные штрафы — задача непростая. В 2025 году нарушителям наложили штрафов на 3,16 миллиона рублей, но взыскать удалось лишь 37% (около 1,18 миллиона). В 2026 году пока выписали 479 тысяч рублей штрафов, а оплачено из них всего 23% (112 тысяч). В Управлении торговли объясняют: большинство дел прямо сейчас рассматривают районные комиссии, так что основные выплаты еще впереди.

Параллельно город борется с теми, кто бесплатно пользуется муниципальной землей и получает прибыль. За прошлый год по этому поводу были составлены 75 претензий за неосновательное обогащение на сумму 2,35 миллиона рублей. Добровольно платить согласились не все, поэтому 47 дел передали в Арбитражный суд Ростовской области.

Что решили депутаты?

Заслушав доклад, депутаты городской Думы утвердили четкий план действий. Глав районных администраций обязали взять на личный контроль взыскание торговых штрафов и заниматься этим вопросом постоянно.

Кроме того, как сообщила Лидия Новосельцева, до 1 сентября администрации совместно с Управлением торговли проведут тотальную инвентаризацию всех павильонов, которые стоят на частных землях, чтобы полностью легализовать этот сектор бизнеса.