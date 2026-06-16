Студенчество в 75 лет и уход без выходных: Как в Ростове создают новые стандарты заботы о пожилых

В Донской столице во вторник, 16 июня, под председательством Лидии Новосельцевой состоялось очередное заседание городской Думы. Фото: пресс-служба городской Думы Ростова.

В Донской столице во вторник, 16 июня, под председательством Лидии Новосельцевой состоялось очередное заседание городской Думы. На нем депутаты детально разобрали, как в городе работает проект «Старшее поколение». В центре внимания оказались не сухие цифры отчетов, а реальное качество жизни пожилых людей.

Отметим, что главная цель этой инициативы — создать все условия для активного долголетия ростовчан, что напрямую связано с новым майским Указом Президента РФ № 309. Программа объединила в себе качественные социальные услуги, систему долговременного ухода и региональные творческие проекты. Такой комплексный подход позволяет не просто окружить пожилых людей заботой, но и вернуть им вкус к жизни.

Помощь без выходных и праздников

По информации Департамента социальной защиты населения, одним из главных маркеров успеха реализации программы стал средний возраст ростовчан, получающих услуги в центрах соцобслуживания (ЦСОН). Сегодня он достиг 75 лет — это заметно выше, чем в среднем по Ростовской области.

Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева, которая также является координатором федерального проекта «Старшее поколение» в Ростовской области, подчеркнула: город планомерно движется к сохранению населения и поддержке благополучия людей. Ежегодно в Ростове помощь соцработников на дому или в полустационарной форме получают не менее 12 тысяч человек, которым предоставляется внушительный объем — более 5 миллионов различных услуг.

Огромным шагом вперед стало внедрение системы долговременного ухода (СДУ). Этот федеральный пилотный проект, рассчитанный до 2030 года, создан для пожилых людей и инвалидов, которые частично или полностью потеряли способность справляться с бытом самостоятельно. Объем бесплатной помощи — от питания и гигиены до контроля за здоровьем — составляет от 14 до 28 часов в неделю. Причем помощники приходят к своим подопечным даже в выходные и праздники. С момента запуска проекта в сентябре 2023 года ростовчанам оказали уже 9,4 миллиона таких услуг.

Забота о фронтовиках и второе студенчество

Особое, трепетное отношение в городе сохраняется к ветеранам Великой Отечественной войны. За прошлый год абсолютно все нуждающиеся фронтовики получили обслуживание на дому — для них организовали свыше 122 тысяч услуг. Забота не прекращается: за первые пять месяцев 2026 года 147 ветеранов уже получили 49 тысяч услуг.

Помимо этого, действуют и меры материальной поддержки. За январь-май текущего года 1,2 тысячи ветеранов получили компенсацию на оплату услуг ЖКХ на общую сумму 2,8 миллиона рублей. А труженикам тыла город оплачивает половину стоимости рецептурных лекарств и предоставляет право на бесплатное зубопротезирование.

Для тех ростовчан, кто сохранил силы и желание жить на полную мощность, с 2025 года запустили межведомственный проект «Время активных». Его координирует глава Департамента соцзащиты Виктория Добрицкая. На базе районных ЦСОН открылись «Университеты третьего возраста». На 50 различных факультетах здесь ежегодно учатся более 5,5 тысячи пенсионеров. Они осваивают компьютерную и финансовую грамотность, занимаются спортом, творчеством и становятся волонтерами. Найти занятие по душе помогает специальный канал «Время активных» в мессенджере «МАХ», где регулярно публикуется афиша всех городских событий.

Что решила городская Дума?

По итогам заседания депутаты поручили Департаменту соцзащиты еще активнее рассказывать о проекте «Время активных» в социальных сетях. Кроме того, перед ведомством поставили новую важную задачу: до 1 октября 2026 года совместно с ростовскими вузами разработать программы психологической помощи для пожилых людей.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» сообщала, что еще один из вопросов касался наведения порядка в сфере розничной торговли. Борьба с нелегальными ларьками и стихийными рынками, которые портят облик Ростова, вышла на новый системный уровень. С подробным отчетом перед депутатами выступила исполняющая обязанности начальника Управления торговли и бытового обслуживания Валентина Пастухова.

По ее словам, как показала практика, кампания по очистке муниципальных земель от нелегальных ларьков набрала серьезные обороты. Только за 2025 год в Ростове освободили от незаконных объектов 192 земельных участка. Примечательно, что большинство коммерсантов предпочли не доводить дело до принудительных мер: 120 павильонов владельцы демонтировали добровольно. Еще 72 точки городским службам пришлось убирать самостоятельно и увозить на площадки временного хранения.

В 2026 году эта работа активно продолжается. С улиц Ростова исчезли еще 63 самовольно установленные точки. В этот раз силы распределились почти поровну: 32 объекта коммерсанты вывезли сами, а 31 павильон пришлось демонтировать силами Управления торговли. Добрались проверяющие и до незаконных летних площадок: за прошлый год в городе демонтировали 7 самовольных сезонных кафе, а в нынешнем году — еще два.

Параллельно город борется с теми, кто бесплатно пользуется муниципальной землей и получает прибыль.

Заслушав доклад, депутаты городской Думы утвердили четкий план действий. Глав районных администраций обязали взять на личный контроль взыскание торговых штрафов и заниматься этим вопросом постоянно.