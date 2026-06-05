«Хотите вернуть участок за семь миллионов»: Родные пенсионера, завещавшего дачу сиделке с сайта знакомств, выступили на шоу

Ростовский пенсионер завещал дачный участок с домом женщине с сайта знакомств. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В шоу на Первом канале приняли участие жители Ростова-на-Дону. В передаче «Пусть говорят» ростовчане обвинили в смерти пожилого родственника сиделку с сайта знакомств, которой он завещал дачу за семь миллионов.

Зарегистрировал на сайте знакомств

Напомним, издание «КП-Ростов-на-Дону» первым рассказало историю, связанную со смертью Олега Владимировича. При жизни мужчина трудился главным инженером в строительном тресте, а после выхода на пенсию посвятил себя любимому делу — работе в саду. В холодное время года он жил в квартире, а с весны и до поздней осени пропадал на даче: ухаживал за фруктовыми деревьями и огромным виноградником.

Жена пенсионера страдала деменцией и была прикована к кровати. Да и его собственное здоровье в 85 лет стало сдавать. Пока родственники искали для Олега Владимировича сиделку по знакомым, он взял инициативу в свои руки...

- Я подарил дедушке ноутбук, научил им пользоваться и даже зарегистрировал на сайте знакомств. Знал бы я к чему это приведет! - сокрушается внук садовода Николай.

«Ищу интересную женщину, с которой можно поговорить о чем угодно, которая также окажет мне помощь в работе по саду и в дальнейшем может стать хозяйкой сада», - написал Олег Владимирович на сайте знакомств.

Вскоре ему на глаза попалась анкета приятной на вид женщины из Волгодонска — 63-летней вдовы по имени Надежда. Между ними завязалась переписка. Олег Владимирович позвал ее к себе в качестве помощницы: «Как вы смотрите на то, чтобы совместно заниматься садом и в дальнейшем возможно оставить его вам в наследство?»

Сначала платил, потом написал завещание

13 мая 2021 года Надежда приехала к пожилому мужчине в гости. В шоу «Пусть говорят» женщина призналась: характер у Олега Владимировича был тяжелым, от него на тот момент уже сбежали три помощницы. Первоначально пенсионер платил Надежде за работу в саду 20 тысяч рублей в месяц, а спустя год сказал: «Я завещаю тебе дачу, но платить уже не буду». Женщина не возражала.

При этом родственники Олега Владимировича воспринимали Надежду как сиделку...

- Она рассказала, что у нее большой опыт по уходу за пожилыми людьми. Мы подумали, что она сможет позаботиться о дедушке, - вспоминал внук Николай.

Пожилой человек и его помощница жили на участке с весны до глубокой осени, а потом перебирались в квартиру. Больная жена пенсионера к тому времени умерла.

Вскоре семья заподозрила, что Олег Владимирович всерьез увлекся своей работницей. Он оплатил ей операцию на глазах и завел дома кошку, хотя не любил животных. Пожилой человек даже записался к урологу, чтобы восстановить мужскую силу...

Пенсионер собирался оставить новой знакомой не только дачу, но и квартиру в Ростове. Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

Хотел оставить квартиру

- Примерно за полгода до смерти дедушка изменился. Он ругался, если мы приезжали в гости без предупреждения и сдержанно отвечал по телефону, когда рядом была сиделка. Однажды я заскочил к деду после работы, а ее не было. Я предложил поискать другую помощницу. Однако дед воспринял это в штыки: мол, сиделка стала близким для него человеком и живет вместе с ним в отличие от нас... Он сказал, что завещал ей дачу и хочет оставить еще и квартиру, мол, иначе она уйдет.

На телешоу Надежда рассказала, что Олег Владимирович действительно хотел заключить с ней договор пожизненной ренты. По этому соглашению она бы выплачивала ему определенную сумму за право получить квартиру после его смерти.

- Он все обстоятельно обдумывал, просчитывал, но это было исключительно его решение, - говорила женщина.

Однако сделать это пенсионер не успел. Когда он пришел к нотариусу, чтобы заверить документ, та попросила его сначала пройти психиатрическое обследование. Опытный специалист понимала, что в почтенном возрасте у человека могут быть когнитивные изменения. Олег Владимирович записался на прием к психиатру на 7 марта, но в тот день попал в реанимацию с желудочным кровотечением.

- Мы узнали об этом не сразу. Вечером я пытался дозвониться до дедушки, но его телефон молчал. После этого Надежда сообщила моей маме, что ему стало плохо, и он больнице. Причем скорая помощь забрала дедушку еще утром, а сиделка сказала нам об этом только вечером. Якобы не хотела портить маме предпраздничное настроение...

В ночь с 8 на 9 марта Олега Владимировича не стало.

С желудочным кровотечением пенсионер попал в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вызывает подозрение

Во время телешоу на Первом канале Николай откровенно сообщил: он заподозрил в смерти дедушки сиделку. По его мнению, она опасалась, что психиатр признает Олега Владимировича невменяемым и тогда — прощай дача. Завещание признают недействительным.

- Сиделка делала ему инъекции препарата, который имеет серьезный побочный эффект - желудочно-кишечное кровотечение. При этом у нее нет медобразования, - объяснял Николай.

В итоге мужчина обратился в следственный комитет — по поводу подозрительной, по его мнению, смерти 87-летнего пенсионера. А также в суд, чтобы оспорить завещание дедушки.

Однако во время телешоу соседи и друзья покойного встали на сторону Надежды. Они рассказали, что родные Олега Владимировича не хотели заниматься садом и приезжали на дачу пару раз в год на пикник. А вот помощница пахала на участке с зари до зари и вполне заслуживает награды в виде наследства.

- Вы просто хотите вернуть себе участок стоимостью семь миллионов рублей, - обратилась одна из соседок покойного к его внуку.

Высказали свое мнение и приглашенные на шоу эксперты: психолог и юрист. Первая сказала, что в пожилом возрасте людям особенно нужны забота и внимание. И если они не получают его в семье, то находят на стороне. Второй напомнил, что Олег Владимирович с самого начала предлагал потенциальной помощнице дачу в обмен на помощь в саду. То есть передал свое имущество Надежде по доброй воле.

- Вы обвиняете женщину в смерти дедушки, но при этом должны понимать, что заведомо ложный донос о совершении преступления — может повлечь ответственность, - предупредил юрист Николая.

Подводя итог, ведущий программы Дмитрий Борисов, сказал, что точку в споре поставят правоохранительные органы.

Нотариус попросила пенсионера пройти обследование у психиатра. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А В ЭТО ВРЕМЯ

После выхода передачи на Первом канале председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о результатах процессуальной проверки по факту смерти Олега Владимировича, в том числе по доводам, озвученным в эфире.

Донские следователи проводят проверку, которая покажет: была ли смерть пенсионера естественной или криминальной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Ты мне как дочь»: Ростовчанка пять лет ухаживала за пожилой соседкой, а та вопреки обещаниям завещала квартиру племяннику