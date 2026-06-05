Впала в кому и так и не увидела дочку: Следователи задержали врача по делу о смерти после родов молодой мамы из Новочеркасска

В деле о смерти 27-летней мамы двоих детей из Новочеркасска после родов появился подозреваемый. Фото: из архива семьи

27-летней Анна из Новочеркасска умерла после родов в апреле - у женщины остались двое детей. Молодая мама поступила в больницу 5 апреля, родила дочку, но так и не увидела ее — через двое суток женщина скончалась. Почти сразу после трагедии следователи возбудили уголовное дело. 5 июня в СК сообщили, что по подозрению в совершении преступления задержали одного из врачей роддома.

Четыре остановки сердца

Анна ждала второго ребенка. 5 апреля она приехала в роддом Новочеркасска. Несколько часов переписывалась с мужем и подругой и жаловалась на нестерпимую боль. Говорила, что анестезию добавляли четырежды, но легче ей не становилось. Потом женщина замолчала.

Супруг примчался в больницу и узнал страшное: жена в коме, ребенка спасли с помощью экстренного кесарева сечения. Анну перевезли в Ростов. По словам близких, за несколько часов у нее случилось четыре остановки сердца, а вечером 7 апреля ее не стало. Пятилетний сын и новорожденная дочка остались без мамы.

Семья ждала рождения второго ребенка - дочки. Фото: из архива семьи

- Без Ани наша жизнь стала похожа на какой-то ад, - признавалась свекровь Валентина Ивановна, которая называла невестку дочкой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Смерть Анны стала шоком для семьи. Фото: из архива семьи

Задержание: почему ждали два месяца

Долгое время подозреваемых в деле не было, и медики проходили как свидетели. Но 5 июня в следственном управлении СКР по Ростовской области сообщили: задержан врач одного из медучреждений Новочеркасска.

— Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», — прокомментировали в СК. — Суд избрал меру пресечения — запрет определенных действий. Расследование продолжается и находится на контроле у руководства следственного управления.

Анны не стало за несколько дней до ее 28-летия. Фото: из архива семьи

Ввели другое лекарство

Адвокат семьи Данил Бердичевский объяснил «КП - Ростов-на-Дону», почему следствие не торопилось с подозреваемыми.

— Уголовное дело возбудили по факту, а не против конкретного лица. Делать выводы до экспертиз было преждевременно, — говорил он. — Теперь экспертиза готова. Она показала: смерть Анны наступила после введения в спинномозговой канал транексамовой кислоты — кровоостанавливающего препарата, который не предназначен для эпидуральной анестезии. Вместо обезболивающего женщине вкололи другое средство. Это привело к поражению мозга и коме.

Юрист также отметил, что следствию еще предстоит установить, можно ли предполагать ошибку одного человека или речь идет о цепочке нарушений.

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