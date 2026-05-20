Экспертиза определила причину смерти мамы из Новочеркасска, умершей после родов

Анна умерла, так и не увидев новорожденную дочку. Фото: из архива семьи

Экспертиза определила причину смерти 27-летней жительницы Новочеркасска Анны, которая умерла после родов. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал адвокат ее мужа Данил Бердичевский.

- Специалисты изучили материалы дела и дали заключение. Смерть Анны наступила после введения в спинномозговой канал препарата, не предназначенного для этого. Вместо эпидуральной анестезии женщине вкололи транексамовую кислоту. Это кровеостанавливающее средство, а не обезболивающее. Это привело к поражению мозга и коме, - сообщил адвокат.

Данил Бердичевский пояснил, что сейчас идет расследование уголовного дела. Следующая экспертиза должна установить, чьи именно действия привели к гибели пациентки.

Напомним, 27-летняя жительница Новочеркасска ждала появления второго ребенка и поступила в местный роддом 5 апреля. Несколько часов она общалась по телефону с супругом и подругой, жалуясь на нестерпимую боль, несмотря на то, то ей четырежды ввели эпидуральную анальгезию. Когда женщина перестала отвечать, муж приехал в медучреждение и узнал, что жена впала в кому, а дочку спасли при операции кесарева сечения.

Впавшую в кому маму перевезли в Ростов, где за несколько часов она пережила четыре остановки сердца и умерла вечером 7 апреля. У нее остался пятилетний сын и новорожденная дочка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

