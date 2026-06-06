Защищала детей: Под Ростовом мать двоих малышей напала на мужа, обидевшего пасынков

Под Ростовом женщина чуть не убила сожителя. Фото: Ольга ГОПАЛО. Перейти в Фотобанк КП

В Волгодонске Ростовской области обычный семейный конфликт закончился уголовным делом и реальным сроком. Местная жительница отправилась в колонию, а ее гражданский муж едва не погиб от тяжелого ранения.

Мужчина ударил мальчика. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Разозлил детский плач

В тот вечер 29-летняя Анастасия (имя изменено - прим. ред.), ее сожитель Игорь и их общий знакомый собрались на кухне. Обычные посиделки с алкоголем затянулись до позднего вечера. Перебрав со спиртным, хозяин окончательно потерял контроль над собой из-за выпитого. В этот момент в комнате крутились двое маленьких сыновей Анастасии от первого брака — малыши двух и трех лет. Шум и детский плач внезапно вызвали у пьяного отчима вспышку агрессии. Он сорвался на крик, после чего несколько раз ударил старшего мальчика, а младшего с силой толкнул. Мать сразу же бросилась защищать сыновей и попыталась успокоить сожителя словами, но мирный диалог разозлил Игоря еще сильнее. Поняв, что назревает серьезный ссора, гость поспешил уйти домой, оставив пару разбираться самостоятельно.

На дончанку завели дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Не помнила себя от испуга»

После ухода свидетеля сожитель переключился на гражданскую жену. Словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство:

— Я совершенно не помнила себя от испуга. Нащупала рукой нож, схватила его и ударила, — призналась женщина позже на допросе в полиции.

Осознав, что натворила, Анастасия испугалась и потянулась к телефону, чтобы вызвать скорую помощь. Однако раненый мужчина наотрез отказался от вызова медиков. Он заверил, что чувствует себя хорошо. Только утром стало очевидно, что без квалифицированной помощи врачей им не обойтись, так как Игорю резко стало хуже. Анастасия тут же вызвала неотложку. Пострадавшего в экстренном порядке доставили в больницу, где хирурги буквально вытащили его с того света.

Врачи спасли пациента. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что решил суд

Информацию о ранении медики сразу передали в правоохранительные органы. В отношении Анастасии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия» (максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы - прим. ред.).

К моменту судебного процесса пара успела помириться. На заседании Игорь активно защищал гражданскую жену и сказал судье, что в тот роковой вечер сам спровоцировал конфликт и напросился на неприятности. Вину дончанки признали, ее приговорили к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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