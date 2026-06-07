Бузова и Асти, цирковые представления, спектакли и экскурсии: Куда сходить в Ростове-на-Дону в День России 12 июня 2026

В День России ростовчан ждут десятки мероприятий. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В День России традиционных гуляний с тысячами людей в Ростове не будет. Крупных праздников на Зеленом острове и в парке «Левобережный» не запланировали, рассказали в администрации Ростова в ответ на запрос «КП – Ростов-на-Дону». Власти решили не рисковать. По указу губернатора крупные массовые мероприятия отменили. Однако это не значит, что горожанам придется сидеть дома. Праздничные программы в муниципальных учреждениях культуры пройдут в сокращенном формате – без больших скоплений людей.

Десятки мероприятий ждут ростовчан в праздничные выходные. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Зато парки работают в штатном режиме: Горького, Октябрьской Революции, «Левобережный» и другие, а еще зоопарк ждут гостей. Кроме того, 11 июня на территории ДГТУ пройдет военно-спортивная игра «Рубеж» для детей и молодежи, а в администрации города торжественно вручат первые паспорта юным ростовчанам на торжественной церемонии «Мы – граждане России». Рассказываем подробнее, куда сходить в Ростове с 11 по 13 июня.

11 июня (четверг):

концерты

- «Фактор 2» – большой сольный концерт (18+) – «Руки Вверх! Бар» – 19:30;

- «Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla» – концерт классической музыки (6+) – Особняк 1898 – 20:00;

- «РАСО. Каникулы в филармонии. Карлсон вернулся» – концерт для детей (6+) – Филармония – 11:00;

- «Джаз — это люди: Сонни Роллинз» – джазовый концерт (12+) – «Эссе» – 20:00;

спектакли

- «Гуси-лебеди» – кукольный спектакль (0+) – Театр кукол им. Былкова – 11:00;

- «Суд над Чиполлино» – экспериментальный спектакль (18+) – «Муха» – 19:00;

В праздничные выходные в Ростове выступит Анна Асти. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

экскурсии

- Парк альпак «Симба» – интерактивная экскурсия (0+) – в течение дня;

- Парк альпак «Пача мама» – экскурсия в будни (0+) – в течение дня;

- «Репин. Учитель великих» – выставка живописи и мультимедиа (0+) – Донэкспоцентр – в течение дня;

стендап

- Дима Илюхин, Мадияр Сатвалдин и Дима Сколов – стендап-шоу (18+) – Flash Bar – 19:00 и 21:00.

12 июня (пятница)

Концерты

- Anna Asti – шоу «Царица» (16+) – Embargo – 21:00;

- «Магия свечей. Голливудские саундтреки» – концерт (6+) – Особняк 1898 – 20:00;

- «Звуки детства. VHS эпоха: мелодии из мультфильмов и кино 80–90-х» – концерт (0+) – Дом офицеров – 19:00;

- Квинтет Ольги Келешян – джазовый концерт (12+) – «Эссе» – 18:00;

- Quintessence. Посвящение Куинси Джонсу – джазовый концерт (12+) – «Эссе» – 21:00;

Праздничные программы в муниципальных учреждениях культуры пройдут в сокращенном формате – без больших скоплений людей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

спектакли

- «Лебединое озеро» – балет (6+) – Музыкальный театр – 18:00;

- «Ревизор» – спектакль-комедия (12+) – Театр драмы им. Горького – 18:30;

- «Человек-невидимка» – трагикомедия (16+) – Молодёжный театр – 19:00;

- «Любовь и голуби» – музыкальная комедия (12+) – Музыкальный театр – 19:00;

- «Три высокие женщины» – пластический спектакль (18+) – «Человек в кубе» – 19:00;

- «Ария подъезда № 8» – кукольный спектакль (6+) – «Муха» – 17:00;

экскурсии

- Бьюти-утро с альпаками – экскурсия (0+) – Парк альпак «Пача мама» – 11:00;

- Экскурсии по экспозициям (0+) – Музей истории города (ул. Шаумяна, 65) – с 10:00 до 18:30 (6 сеансов).

Парки будут работать по обычному графику. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

13 июня (суббота)

концерты

- Ольга Бузова – шоу «Вот она я» (16+) – Embargo – 21:30;

- «Есенин: от рок-баллад до романсов» – концерт (0+) – Дом офицеров – 17:00;

- «Этно-ритмы» – концерт поп-музыки (16+) – «Две Рульки» – 20:00;

- «Магия свечей. Романтическая неоклассика» – концерт (6+) – Особняк 1898 – 17:00;

- Квинтет Анастасии Бондарь – джазовый концерт (12+) – «Эссе» – 21:00;

- Квинтет Юрия Подкользина. Beatles In Jazz – джазовый концерт (12+) – «Эссе» – 18:00;

спектакли

- «Плохие парни» – комедия (16+) – Театр драмы им. Горького – 18:30;

- «Таланты и покойники» – спектакль в кино, комедия (16+) – Горизонт Cinema & Emotion – 15:00;

- «Тот самый Мюнхгаузен» – приключенческая комедия (12+) – Молодёжный театр – 18:00;

- «Аленький цветочек» – кукольный спектакль (0+) – Театр кукол им. Былкова – 11:00;

- «Лебединое озеро» – балет (6+) – Музыкальный театр – 18:00 и 19:30;

- «Дом, который пошел» – комедия (6+) – «Муха» – 17:00;

- «За закрытыми дверями» – драма (16+) – «Человек в кубе» – 19:00;

- «Принцесса на горошине» – музыкальный спектакль (0+) – Театр драмы им. Горького – 12:00.

Собрали список мероприятий на День России в Ростове. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

шоу

- Шоу Владимира Дерябкина – цирк (0+) – Цирк-шапито – 18:00;

экскурсии

- Бьюти-утро с альпаками – экскурсия (0+) – Парк альпак «Пача мама» – 10:00;

- По дореволюционному музею-квартире с чаепитием – пешеходная экскурсия (6+) – 13:00.

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