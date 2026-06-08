От +8 до +32, грозы и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростовской области на короткой рабочей неделе 8 — 11 июня

В предпраздничную неделю ожидается жара до +32 градусов. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Ростовской области на короткой рабочей неделе 8 — 11 июня 2026 принесет настоящую летнюю жару. Столбики термометров перешагнут отметку в +30 градусов днем, а вот по ночам в отдельных районах может холодать ниже +10. И практически каждый день по вечерам могут идти дожди и грозы. Подробный прогноз узнали у синоптиков Ростовского гидрометцентра.

Погода в Ростове 8-12 июня 2026

В Ростове-на-Дону в понедельник, 8 июня, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Во второй половине дня и вечером пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а в остальное время обойдется без осадков. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 5 — 10 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 14. Температура воздуха днем достигнет +27 — +29 градусов.

Несмотря на дожди и грозы, штормового ветра синоптики не обещают. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник и среду, 9 и 10 июня, тоже ожидается переменная облачность. Ночью обойдется преимущественно без осадков, а днем прольется кратковременный дождь, вероятна гроза. Северо-западный с переходом на юго-западный ветер разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду, усиливаясь при грозе до 15. Ночью столбики термометров покажут +16 — +18 градусов, а днем снова +27 — +29.

В четверг, по прогнозу, будет пасмурно, а дождь зарядит днем и будет лить до ночи. Северный с переходом на северо-западный ветер задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду, возможны порывы до 15. Ночью воздух прогреется до +20 градусов, а днем до +27.

В праздничную пятницу, 12 июня, синоптики ожидают переменную облачность: днем пройдет кратковременный дождь, а к ночи прояснится. Северо-западный с переходом на западный ветер будет дуть со скоростью 5 — 10 метров в секунду, возможны порывы до 13. Температура воздуха составит +20 градусов ночью и до +26 днем.

Погода в Ростовской области 8-12 июня 2026

В Ростовской области в понедельник синоптики также обещают переменную облачность, в отдельных районах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северной четверти разовьет скорость до 5 — 10 метров в секунду, а при грозе его порывы усилятся до 15. Ночью столбики термометров опустятся до +14 — +19 градусов, по северу и востоку еще ниже — до +8, а днем поднимутся до +27 — +32.

Переменная облачность ожидается каждый день. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник и среду, судя по прогнозу, стоит ожидать переменную облачность, а местами кратковременные дожди и даже грозы. Северо-западный с переходом на юго-западный ветер задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду, который разгонится при грозе до 15 — 18. Ночью воздух прогреется до +14 — +19, а местами всего до +8, днем же будет+24 — +29, в некоторых районах стоит ждать жары до +32.

В четверг ожидается переменная облачность, во второй половине дня будет пасмурно. Ветер переменных направлений разгонится до 6 — 11 метров в секунду с усилением до 13. Температура воздуха составит +16 — +23 градуса ночью и до +29 — +30 днем.

В пятницу будет пасмурно, днем пройдет небольшой дождь, а к вечеру небо может проясниться. Западный и северо-западный ветер разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 15. Воздух прогреется до +18 — +23 ночью и до +27 днем.

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По вечерам часто будут идти дожди. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

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