Град накрыл поселения под Ростовом 8 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики предсказывали в понедельник, 8 июня, дожди в Ростовской области, и не обманули. Более того, во второй половине дня передали штормовое предупреждение. И практически сразу в местных пабликах в соцсетях стали появляться пугающие фото и видео непогоды — сильного ливня и града, которые накрыли поселения под Ростовом.

Рассказываем подробнее, что происходит в Ростовской области во время сильного ливня и града 8 июня 2026.

Штормовое предупреждение из-за ливня и града в Ростовской области 8 июня 2026

Штормовое предупреждение из-за ливня и града в Ростовской области 8 июня 2026 передали в Главном управлении МЧС по Донскому региону во второй половине дня.

- По данным Ростовского гидрометцентра, сегодня до конца суток местами в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений: сильный дождь, ливень с грозой, град и усиление ветра до 20–23 метров в секунду, - заявили в экстренном ведомстве, призвав жителей и гостей региона быть внимательными и соблюдать осторожность.

В непогоду по возможности стоит остаться дома. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Если непогода застанет врасплох, нельзя прятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, столбами и возле стен домов. А также оставлять автомобили под шаткими конструкциями и даже под опорами ЛЭП.

Что происходит во время сильного ливня и града в Ростовской области 8 июня 2026

Очевидцы рассказывают и показывают, что происходит во время мощного ливня и града в Ростовской области 8 июня 2026. Народ из движущихся автомобилей и пешеходы, спрятавшись под навесом, снимают происходящее на видео и выкладывают фото.

Например, водитель заснял, как крупный град накрыл станицу Ольгинскую. На записи видно: трасса все гуще покрываются крупными ледышками. Чем дальше машина въезжает в станицу, тем белее становится асфальт. В итоге в кадре автомобили на стоянке оказываются окружены небольшими белыми сугробами из градин.

— Огородам — беда! А может, и машинам, — тревожатся местные жители. - Настоящие сугробы среди летней жары.

Впрочем, не везде непогода проявила себя одинаково.

— Града не было, но ливень был сильным, — поделились наблюдениями жители другого района области.

В Ольгинской водители сняли небольшие белые сугробы из града. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

А вот поселок Дорожный под Ростовом, который, как и Ольгинская, находится в Аксайском районе, тоже накрыло крупным градом.

Прогноз погоды в Ростовской области 8 и 9 июня 2026

Синоптики также озвучили прогноз погоды в Ростовской области 8 и 9 июня. Сегодня еще может пойти кратковременный дождь, начаться гроза. Северный ветер может дуть до 5 — 10 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 14 — 15 и даже до штормовых 20 — 23. Температура с дневных +29 градусов понизится до +16 — +19 градусов ночью с похолоданием до +8 местами.

А следующим днем, 9 июня, снова могут налететь тучи с дождем и грозой, а ветер развернется с северо-западного на юго-западный и при грозе может усиливаться до 15 — 18. Днем воздух местами прогреется до +32.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

При осадках и ветре нужно держаться на расстоянии от деревьев и ЛЭП. Фото: Мария АНАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Читайте также

В Ростовской области ожидаются дожди, объявлено штормовое предупреждение