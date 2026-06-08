В Ростовской области ожидаются дожди, объявлено штормовое предупреждение

При осадках и ветре нужно держаться на расстоянии от деревьев и ЛЭП. Фото: Мария АНАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Местами по Ростовской области до конца суток 8 июня ожидаются грозовые дожди с градом и ветром до 20–23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в управлении МЧС.

Во время ветра и дождя нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также нельзя подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах необходимо отключать технику. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».

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