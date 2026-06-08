День будет жарким, во второй половине дня возможны дождь и гроза. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 8 июня будет жаркой, но не обойдется без дождей, гроз и порывистого ветра. Подробный прогноз на понедельник выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 8 июня будет переменной облачности. Во второй половине дня и вечером пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в остальное время осадков не ожидается. Ветер северной четверти разовьет скорость в 5 - 10 м/с, при грозе порывы усилятся до 14 м/с. В ночь на 9 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный задует со скоростью 6 - 11 м/с.

В Ростовской области в понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность. В отдельных районах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 5 - 10 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 м/с. В ночь на вторник ожидается переменная облачность, местами прольется кратковременный дождь, вероятна гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный задует со скоростью 6 - 11 м/с, при грозе порывы разовьются до 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 8 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +27 — +29 градусов. В ночь на 9 июня ожидается от +16 до +18 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в понедельник составит от +27 до +32 градусов. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до +14 — +19 градусов, местами до +8.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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