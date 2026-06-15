«Дали на два дня, чтобы помылись»: Жители эмоционально высказались насчет затянувшегося отключения горячей воды в Ростове

Жильцы многих домов уже второй месяц сидят без горячей воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прошел уже второй месяц как жители многих домов в центре Ростова и Западного жилого массива все еще сидят без горячей воды. Плановые отключения, напомним, начались 12 мая, вернуть ресурс обещали к 5 июня, но работы затянулись. Горожане эмоционально высказались насчет отключения горячей воды в Ростове, которое длится уже второй месяц.

Где нет горячей воды в Ростове

Затянувшееся отключение воды в Ростове - явление ежегодное. Так, в этом году первая волна отключений затронула дома в части центра города и Западного жилого массива. Срок окончания работ изначально установили 5 июня, но уже несколько раз его отодвигали. Далеко не во всех домах вода в кранах для горячей воды потеплела. Тем временем 15 июня началась уже вторая волна отключений, она затронет Северный жилмассив, район Темерника и несколько улиц рядом с проспектом Ленина.

Второй месяц жители центра города и ЗЖМ сидят без горячей воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Что говорят об отключениях горячей воды ростовчане

В комментариях к постам губернатора Дона Юрия Слюсаря — сплошные крики о помощи:

— Когда дадут горячую воду на 1-ю Краснодарскую, 90? С 14 мая сидим без нее.

— Помогите! С 12 мая нет горячей воды на Быковского, 3.

— На Батуринской, 163, — больше месяца нет.

Оказалось, во многих домах, в том числе в ЖК «Военвед Сити», горячая вода появилась лишь на пару дней.

— Мол, «чтобы вы помылись», — иронично замечают в комментариях ростовчане.

На Жмайлова, 17, без горячей воды уже 40 дней.

— Спасите нас. Горячей воды нет второй месяц, — обратились люди к главе региона.

Вторая волна отключений горячей воды началась в Ростове 15 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Когда дадут горячую воду в Ростове

Напомним, 8 июня губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове без горячей воды остаются 147 многоквартирных домов, и взял ситуацию на личный контроль. Новые сроки подачи ресурса обсудили 15 июня на оперативном совещании с членами правительства и главами районов.

— По горячему водоснабжению в Ростове две беды: плановые отключения и срывы сроков профилактики, — заявил глава региона. — Сейчас воды нет в части Ворошиловского, Октябрьского и Первомайского районов. Плановое окончание работ — 6 июля.

А что касается майских отключений, то ряд домов до сих пор без воды из-за ветхих сетей и новых аварий — они и затягивают ремонт.

— Подачу воды планируется восстановить 19 июня, — добавил губернатор.

Не везде завершить работы удалось в срок.

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