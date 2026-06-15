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Общество15 июня 2026 15:15

«Дали на два дня, чтобы помылись»: Жители эмоционально высказались насчет затянувшегося отключения горячей воды в Ростове

Жители центра Ростова и Западного жилмассива пожаловались на отключения воды, которое длится дольше месяца
Татьяна ТИХОНОВА
Жильцы многих домов уже второй месяц сидят без горячей воды.

Жильцы многих домов уже второй месяц сидят без горячей воды.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прошел уже второй месяц как жители многих домов в центре Ростова и Западного жилого массива все еще сидят без горячей воды. Плановые отключения, напомним, начались 12 мая, вернуть ресурс обещали к 5 июня, но работы затянулись. Горожане эмоционально высказались насчет отключения горячей воды в Ростове, которое длится уже второй месяц.

Где нет горячей воды в Ростове

Затянувшееся отключение воды в Ростове - явление ежегодное. Так, в этом году первая волна отключений затронула дома в части центра города и Западного жилого массива. Срок окончания работ изначально установили 5 июня, но уже несколько раз его отодвигали. Далеко не во всех домах вода в кранах для горячей воды потеплела. Тем временем 15 июня началась уже вторая волна отключений, она затронет Северный жилмассив, район Темерника и несколько улиц рядом с проспектом Ленина.

Второй месяц жители центра города и ЗЖМ сидят без горячей воды.

Второй месяц жители центра города и ЗЖМ сидят без горячей воды.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Что говорят об отключениях горячей воды ростовчане

В комментариях к постам губернатора Дона Юрия Слюсаря — сплошные крики о помощи:

— Когда дадут горячую воду на 1-ю Краснодарскую, 90? С 14 мая сидим без нее.

— Помогите! С 12 мая нет горячей воды на Быковского, 3.

— На Батуринской, 163, — больше месяца нет.

Оказалось, во многих домах, в том числе в ЖК «Военвед Сити», горячая вода появилась лишь на пару дней.

— Мол, «чтобы вы помылись», — иронично замечают в комментариях ростовчане.

На Жмайлова, 17, без горячей воды уже 40 дней.

— Спасите нас. Горячей воды нет второй месяц, — обратились люди к главе региона.

Вторая волна отключений горячей воды началась в Ростове 15 июня.

Вторая волна отключений горячей воды началась в Ростове 15 июня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Когда дадут горячую воду в Ростове

Напомним, 8 июня губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове без горячей воды остаются 147 многоквартирных домов, и взял ситуацию на личный контроль. Новые сроки подачи ресурса обсудили 15 июня на оперативном совещании с членами правительства и главами районов.

— По горячему водоснабжению в Ростове две беды: плановые отключения и срывы сроков профилактики, — заявил глава региона. — Сейчас воды нет в части Ворошиловского, Октябрьского и Первомайского районов. Плановое окончание работ — 6 июля.

А что касается майских отключений, то ряд домов до сих пор без воды из-за ветхих сетей и новых аварий — они и затягивают ремонт.

— Подачу воды планируется восстановить 19 июня, — добавил губернатор.

Не везде завершить работы удалось в срок.

Не везде завершить работы удалось в срок.

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