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НовостиОбщество15 июня 2026 11:26

В Ростовской области выписали штраф из-за нарушений при энергоснабжении станицы

В станице Дубовского района заменили трансформатор после вмешательства прокуратуры
Ангелина СКИБА
Подачу электричества улучшили после вмешательства прокуратуры.

Подачу электричества улучшили после вмешательства прокуратуры.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дубовском районе Ростовской области выписали штраф из-за нарушений энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба донской прокуратуры.

Как уточнили в надзорном ведомстве, проверку провели в станице Подгоренской. Оказалось, электросетевые объекты в населенном пункте содержались ненадлежащим образом, и это не только влияло на подачу электричества, но и создавало угрозу безопасности.

Руководителю сетевой организации внесли представление. После этого виновного привлекли к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации электроустановок (ст. 9.11 КоАП РФ). К этому моменту организация заменила трансформаторную установку и провела обрезку деревьев рядом с опорами ЛЭП.

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