Жители Ростовской области сообщили о гибели рыбы в реке Средний Егорлык

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области жительница Сальска сообщила о гибели рыбы в реке Средний Егорлык, передает «Панорама Ростов-на-Дону».
Сальчанка написала о заморе рыбы в соцсетях. По словам женщины, на берег около ее дома каждый день выносит по шесть-восемь погибших рыб.
Официальных комментариев по ситуации от местных властей или минприроды региона пока не поступало.
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