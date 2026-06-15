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НовостиОбщество15 июня 2026 7:48

Жители Ростовской области сообщили о гибели рыбы в реке Средний Егорлык

Замор рыбы заметили на реке в Сальске
Ангелина СКИБА
Мертвую рыбу периодически выносит на берег.

Мертвую рыбу периодически выносит на берег.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области жительница Сальска сообщила о гибели рыбы в реке Средний Егорлык, передает «Панорама Ростов-на-Дону».

Сальчанка написала о заморе рыбы в соцсетях. По словам женщины, на берег около ее дома каждый день выносит по шесть-восемь погибших рыб.

Официальных комментариев по ситуации от местных властей или минприроды региона пока не поступало.

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