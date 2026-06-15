Редкий паразит начал заражать жителей Ростовской области

За пятилетний период заболевание зарегистрировали в 20 территориях Ростовской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Редкий паразит — гельминт Echinococcus granulosus — начал заражать жителей Ростовской области. Информацию обновили в годовом докладе регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, из-за указанного гельминта у человека могут формироваться кистозные образования, болезнь называется эхинококкоз.

За пять лет в Ростовской области выявили 39 подобных случаев (0,94 на 100 тысяч населения), в том числе 17 в Ростове-на-Дону. В 2025 году — 15 случаев: восемь — в Ростове и по одному в Волгодонском, Миллеровском, Мясниковском, Октябрьском, Усть-Донецком районах, а также в Батайске и Новошахтинске.

Всего за пятилетний период заболевание от гельминта Echinococcus granulosus зарегистрировали в 20 территориях Ростовской области.

Добавим, также за пять лет в 13 территориях области выявили 31 случай дирофиляриоза. Заболевание связано с появлением нематоды рода Dirofilaria. Переносчиками являются комары.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Более 2 тысяч жителей Ростовской области пострадали от укусов клещей

Единичные случаи клещевых инфекций зафиксировали в нескольких районах Ростовской области (подробности)