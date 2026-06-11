Более 2 тысяч жителей Ростовской области пострадали от укусов клещей

После отдыха или работы на природе нужно осмотривать себя и свою одежду на наличие клещей. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Более 2 тысяч жителей Ростовской области, в том числе дети до 14 лет, пострадали от укусов клещей. Статистику зафиксировали в управлении Роспотребнадзора.

Также на Дону отметили единичные и не связанные между собой случаи клещевых инфекций. В частности, Крымскую геморрагическую лихорадку выявили в Мартыновском районе, лихорадку Ку — в Дубовском, Целинском, Сальском и Ремонтненском районах.

Летальных исходов в Роспотребнадзоре не регистрировали. Подобной информации нет на сайте надзорного ведомства.

Напомним, в Ростовской области проводятся противоклещевые обработки, но после отдыха на природе или после работы с животными нужно все равно проверять себя на наличие клещей.

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