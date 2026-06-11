Не удалил бывшую из соцсетей: Ростовчанка получила 6,5 года колонии из-за ревности

Празднование тридцатилетия молодой мамы из Ростова Валентины закончилось трагедией. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Празднование 30-летия молодой мамы из Ростова-на-Дону закончилось трагедией, случившейся прямо на глазах у маленьких детей. Предшествовала этому ссора с сожителем, которая и закончилась убийством.

Треугольник с незаконченным прошлым

Отношения Валентины и ее гражданского мужа Александра (все имена изменены, - прим. ред.) изначально складывались непросто. Пара то сходилась, то расходилась, регулярно выясняя отношения на повышенных тонах.

- Александр даже встречал Валентину из роддома, когда у них появилась общая дочь, - рассказали знакомые. - Правда, регистрировать отцовство на бумаге пара по каким-то причинам не спешила.

Ростовчанку задержали. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуацию осложняло и то, что официально мужчина так и не расторг свой предыдущий брак.

- Валентину выводил из себя тот факт, что сын упорно отказывался удалять бывшую жену из списков контактов в социальных сетях и продолжал поддерживать с ней связь в интернете, - позже расскажет на допросах мать мужчины.

Роковой день рождения

В итоге взаимные претензии достигли критической точки в день юбилея Валентины. Вечером в квартиру нагрянул старый друг именинницы. Градус алкоголя быстро спровоцировал очередную волну выяснения отношений. Александр начал оскорблять сожительницу нецензурной бранью и даже намекнул на то, что она – женщина легкого поведения.

Ближе к двум часам ночи захмелевший хозяин квартиры вежливо, но настойчиво попросил друга уехать, объяснив, что им с Валентиной нужно поговорить наедине. Гость вызвал такси и покинул дом. Пара продолжила ссору уже в присутствии детей. Валентина за словом в карман не полезла и сама упрекнула гражданского мужа в нечестности:

- Ты до сих пор не удалил жену из социальных сетей, - заявила она.

Тогда мужчина поднял на нее руку, а ростовчанка в ответ схватила нож...

«Мы немного поругались. Ему стало плохо»

Вместо того чтобы немедленно вызвать медиков, Валентина принялась наводить в квартире порядок: тщательно замывала следы на полу в гостиной и балконе, мыла посуду и даже спрятала орудие преступления.

Только после того, как все видимые улики были уничтожены, женщина набрала номер скорой помощи. Приехавшему фельдшеру она хладнокровно заявила: «Муж пришел с улицы уже раненым. Мы немного поругались. Ему стало плохо».

Врачам потребовалось всего несколько минут, чтобы распознать ложь — с таким тяжелым повреждением человек физически не смог бы сделать и пары шагов. А еще медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

На суде Валентина до последнего отрицала свою вину, настаивая на самообороне и вспоминая былые обиды — якобы сожитель и раньше поднимал на нее руку.

Ближе к двум часам ночи захмелевший хозяин квартиры вежливо, но настойчиво попросил друга уехать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Однако в конце июня 2023-го вину женщины признали и приговорили к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако в колонию она отправится лишь тогда, когда ее двое детей станут совершеннолетними.

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