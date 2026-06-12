Несколько дней ходила по банкам: Пожилая ростовчанка потеряла 3,6 млн рублей после разговоров о проверке счетчиков

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
74-летняя ростовчанка потеряла более 3,6 млн рублей после бесед со «специалистом по проверке счетчиков». Женщина поверила аферисту и отдала ему все свои сбережения.
Как именно пострадавшая оказалась жертвой обмана, рассказали в донском главке МВД, ведь теперь в этом деле разбираются полицейские.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП
Оказалось, лже-специалист в течение недели звонил женщине с разных номеров, а также присылал ей сообщения в мессенджере. После длительных вежливых бесед аферист узнал у пенсионерки специальный смс-код, который ей прислали.
Получив доступ к данным с помощью смс-кода, мужчина резко сменил тему. Он заявил, что мошенники от имени ростовчанки уже отправили финансирование преступникам, и теперь спасти ее от уголовной ответственности может только перевод денег на «безопасный счет».
Женщина поверила. Несколько дней подряд она ходила по разным банкам, снимала накопления и переводила их аферисту. Пострадавшая поняла, что стала жертвой обмана только после того, как осталась без денег и без «настойчивого советчика».
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В полиции уже завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас оперативники ищут преступников и выясняют все обстоятельства истории. Однако вернуть деньги в этой ситуации будет очень непросто.
Подобные случаи происходят довольно частно. Люди верят незнакомцам и в итоге становятся жертвами обманщиков. Причем каждый раз у аферистов появляются все новые истории и схемы.
Например, недавно 62-летняя жительница Дона отдала мошенникам 3 млн рублей, думая, что получает доставленный товар. В этом случае женщине также поступил звонок от неизвестного. Он представился сотрудником маркетплейса, сообщил о посылке и попросил продиктовать код из смс-сообщения. После получения кода жертву по очереди начали запугивать «сотрудники надзорного органа и силового ведомства».
Жителям Ростовской области напоминают в полиции: настоящие сотрудники банков, маркетплейсов, коммунальных и других служб никогда не просят назвать смс-код и не предлагают перевести деньги на «безопасные» счета.
Если вас торопят, пугают или требуют немедленно что-то сделать, это обман. Положите трубку. Сами перезвоните в банк или наберите номер «102». Также обязательно расскажите об этой схеме своим пожилым родственникам. Один звонок незнакомца может оставить человека не только без денег, но и без жилья.
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