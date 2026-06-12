«Падала в обморок, было страшно, больно и обидно»: Бузова после операции накануне концерта в Ростове обратилась к фанатам

Ростовским фанатам Ольги Бузовой снова не везет: в прошлом году концерт отменили, а в этом перенесли из-за травмы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Концерт Ольги Бузовой в Ростове-на-Дону, который должны были дать 13 июня, внезапно перенесли. Причина — травма и экстренная операция. Артистка несколько часов провела под наркозом, а едва очнувшись, первым делом записала видео для поклонников.

Окровавленная нога и срочная операция

Сначала Бузова напугала подписчиков снимком с окровавленной ногой. Позже стало известно: певица сломала ногу, ей потребовалось хирургическое вмешательство. Несколько часов артистке делали операцию, после чего она отходила от наркоза.

Артистка записала видеобращение к ростовским фанатам. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за случившегося ближайший концерт — в Ростове-на-Дону — срочно перенесли. Теперь он состоится 6 августа. Ольга Бузова должна была выступить с шоу-программой «Вот она Я». В сет-листе значились такие песни как «Мало половин», «Хит парад», «WIFI», «Привыкаю» и другие хиты.

«Просто нет сил»

Едва придя в себя после наркоза, певица записала обращение к поклонникам, которые ждали ее в Ростове-на-Дону.

— Сложно записывать видео, но лучше я это сделаю. Только сейчас я более-менее пришла в себя после наркоза. Очень сложно отходила, падала в обморок несколько раз. Очень страшно, больно и обидно, что вот так на ровном месте может произойти такое. Из-за этого полетел весь мой график, — говорит певица, не сдерживая слез.

Хиты поп-певицы ростовчане теперь услышат в августе. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Самое страшное позади, это самое главное. Хочу сказать огромное спасибо за вашу любовь. Очень много сообщений, все переживают, но я не могу отвечать, просто нет сил. Еле-еле сейчас поднимаю телефон, чтобы записать видео.

«Спасибо нашей скорой помощи»

Отдельно Ольга Бузова поблагодарила врачей.

— Я сразу же хочу сказать огромное спасибо нашей скорой помощи, которая приехала очень быстро. Меня дома перевязали, положили на носилки и отвезли в больницу. Сразу провели все необходимые обследования и повезли на операцию под общим наркозом. Отнеслись с такой любовью и вниманием — спасибо большое всем врачам. Я очень им благодарна.

«Ростов, я вас очень люблю»

Затем певица обратилась напрямую к ростовским зрителям.

Певица призналась, что тяжело перенесла наркоз. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— Пока я приходила в себя, моя команда после разговора с врачами приняла решение о переносе концерта на 6 августа. Сейчас я не могу даже ходить. Я прошу прощения, что так получилось. Если бы у меня была хотя бы одна возможность быть с вами, я бы была с вами, вы знаете, — слезы снова появились на глазах певицы.

— Врачи меня даже не отпускают из больницы. Все выходные я буду здесь, под присмотром докторов. Я вас очень люблю и жду встречи 6 августа. По всем остальным съемкам и проектам будем решать по мере поступления и восстановления. Берегите себя. Ростов-на-Дону, до встречи.

Ростовчане – и те, кто купил билет на концерт, и другие, пожелали певице скорейшего выздоровления. Многие подметили, как не везет певице. В прошлом году ее концерт был и вовсе отменен в связи с вопросами безопасности в регионе. Теперь ее настигла травма, но поклонники ждут певицу через два месяца на ростовской сцене.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Ольга Бузова перенесла концерт в Ростове из-за травмы