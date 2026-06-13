Сотни домов останутся без света: Где будут отключать электричество в Ростове 15–19 июня 2026

Тысячи ростовчан останутся без света из-за плановых работ на следующей неделе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону на следующей неделе запланированы массовые отключения света. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей организации «Донэнерго». Рассказываем, где не будет электричества в Ростове 15–19 июня 2026.

15 июня

С 9:00 до 16:00 электроэнергии не будет на улицах Тельмана, 130-150, 157-179, Красноармейской, 143-157, Города Волос, 118-130, 137-149, Береговой, 5, 13/2, а также в переулках Крепостном, 113-137, и Братском, 5/6.

С 9:00 до 17:00 прекратят подачу электричества по проспекту Космонавтов, 21, 23, 23/А, 23/1, 25, 25/А; улицам Комарова, 30/1, 30/2, 30/3, Горсоветской, 45, 2-30, Вяземцева, 55, 56-76; переулкам Суздальский 1-11, 2-10; Крымский 16-24, 17-21; Тихорецкий, 26-34, 27-31. Света не будет на 1, 2, 3, 4, 5 улицах; улицах Красноаксайская, 2-18; 43-я линия, 16-48, 17-29; 41-я линия, 26-52, 23-47; 39-я линия, 35-77, 80-92; 2-я Пролетарская 77-89, 56-66; Богданова 80-84. Отключения коснутся переулка Ухтомского, 38-76; улиц 1-я Киргизская 37-47, 46-64; 2-я Киргизская 46; переулков Хибинский 33-65, 32-66; Кубанский 35-69, 36-68; улицы Белорусской 59-77.

16 июня

С 9:00 до 11:00 отключения ждут дома на улицах Суворова, 23, 32, 34, 39, Чехова, 37/29, 56, и Большой Садовой, 89.

С 9:00 до 16:00 - улица Береговая, 5, 13/2.

С 9:00 до 17:00: улица Горсоветская, 1-45, 2-30; переулки Крымский, 16-24, 17-21; Тихорецкий 26-34, 27-31; Геленджикский, 16-34, 15-35; Новороссийский 31-33; улица Вяземцева, 35-57, 56-78; переулок Суздальский 1-11, 2-10; улицы Кадровая 1-33, 2-34; Новгородская 1-25, 2-30; улицы Пулковская 1-25, 2-26; Сквозная 1-27, 2-26; Гранитная 1-25, 2-28; переулок Дзержинского, 1; улица Конституционная, 83-103, 84-106; Дундича, 1-23, 2-26, просп. Коммунистический, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39а; ул. 2-я Краснодарская, 88.

17 июня

С 10:00 до 12:00 свет отключат на улице Жмайлова, 13-15, и проспекте Стачки, 208-210.

С 9:00 до 17:00 без электричества останутся жители домов на проспекте Коммунистический 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39а; улицах 2-я Краснодарская, 88; 20 линия, 47-67; 22 линия, 46-66, 47-75; 24 линия, 27/95, 20-50; Лекальная, 9-27; Журавлева, 12-30, 11-31; Очаковская, 1-25, 2-28; Красных Зорь, 55-105, 60-110; Петровская, 55-73, 76-98; Станиславского 141-185, 188-248; Социалистическая 166; Искусственная, 18-28, 25-45; Н. Нольная, 7-15, 32-56; 1-я линия, 31-77, 40-68; 3-я линия, 35-71, 34-60; 5-я линия, 31-57, 26-56; 1-я Пролетарская 83-97, 78-102; Мясникова, 102-108; 17-я линия, 24-76,25-87; 19-я линия, 11-53, 14-58; Листопадова, 22-40, 31-47; Мясникова, 24-40; 1-я Пролетарская, 24-38, 27-41.

18 июня

С 9:00 до 17:00 света не будет на проспекте Коммунистическом, 39,39/1, 39/2, 39/3, 39а, улицах 2-й Краснодарской, 88; Глинки, 93/13; просп. 20 лет Октября 79, 79/2; улицах Калужская 82/4; Брестская, 5/96, 2/81

С 9:00 до 16:00 электроэнергии не будет на улицах Двинской 22-30; 26 июня 21-31, 20-30; Щербакова 95-109; Волжской, 19-29, 28-38; Калужской, 1-37, 2-26; Абаканской 1-55, 2-20, 20/1, Камской, 2-26, 1-37.

19 июня

С 9:00 до 17:00 света не будет на проспекте Коммунистическом, 39,39/1, 39/2, 39/3, 39а, улице 2-й Краснодарской, 88.

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