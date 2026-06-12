Губернатор Юрий Слюсарь поздравил жителей Ростовской области с Днем России

Губернатор Юрий Слюсарь поздравил всех с Днем России. Фото: сайт правительства Ростовской области

12 июня в Ростове-на-Дону провели флэшмоб и концерт в честь Дня России. В мероприятии вместе с жителями и гостями региона принял участие губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона поздравил всех с праздником.

— Этот день объединяет всех, кто с любовью и заботой относится к родной земле, чтит традиции предков, верит в силу Отчизны. Праздник проходит в объявленный президентом России Год единства народов России. Неразрывная связь поколений, общие ценности позволяют нашей стране добиваться целей, развиваться, идти вперед, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Губернатор назвал защитников и тружеников тыла щитом Родины, отметив, что армия побеждает только тогда, когда побеждает тыл.

Донской глава также поблагодарил присутствующих в зале представителей национальных диаспор и духовенства за работу по обеспечению межнациональной дружбы и межконфессионального согласия.

С поздравлениями выступили заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Владимир Гурба и участник специальной операции, Герой России Андрей Манухин.

Добавим, основное мероприятие прошло в Областном доме народного творчества. В рамках всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия» представили увертюру к опере «Иван Сусанин» Михаила Глинки. На сцене выступил Ростовский академический симфонический оркестр. Перед мероприятием состоялся флэшмоб «Россия объединяет», участники акции развернули 50-метровый флаг России.

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