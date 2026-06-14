«Боялась за жизнь»: Под Ростовом ревнивец расправился с мнимым соперником через две недели после знакомства с женщиной

Поймав удобный момент, женщина незаметно ускользнула из дома и обо всем рассказала оперативникам. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Шахтах Ростовской области вынесли приговор местному жителю Евгению. Его признали виновным в жестоком преступлении. В суде выяснилось, что на отчаянный поступок дончанина толкнула ревность к случайному гостю.

Любовь с первого клика

33-летняя Ирина после развода сама воспитывала двоих маленьких детей. Женщине было непросто в одиночку оплачивать съемную квартиру и обеспечивать малышей, да и личного счастья тоже хотелось. За ним она отправилась в интернет.

На сайте знакомств Ирина встретила 34-летнего Евгения. Роман развивался стремительно: уже через две недели мужчина собрал вещи и переехал к новой возлюбленной. Однако семейная идиллия продлилась всего десять дней.

В один из выходных в гости без приглашения заглянул сосед Олег — двоюродный брат бывшего мужа Ирины. Пара встретила его радушно: накрыли стол, достали алкоголь. Но вскоре между мужчинами вспыхнула ссора. Ирина попыталась успокоить сожителя, но, столкнувшись с резким отпором, махнула рукой и ушла отдыхать в спальню.

Решил, что флиртует с гостем

Спустя время в комнату заглянул Олег, чтобы спросить, не видела ли Ирина его ключи. В этот момент он присел на край кровати, где лежала хозяйка дома.

Внезапно в дверях появился Евгений. Увидев сожительницу и гостя вместе, он потерял контроль над собой, решив, что Ирина флиртует с родственником бывшего мужа. Ревнивец бросился на кухню за ножом. Попытки женщины вразумить гражданского супруга ни к чему не привели.

— Он становился все агрессивнее. Я испугалась, собрала детей и буквально сбежала из квартиры, — позже расскажет Ирина на допросе.

Евгений набросился на мнимого соперника. От полученных ранений пострадавший скончался.

Из ревности житель Ростовской области взялся на нож. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Запер нас в четырех стенах»

Осознав содеянное, мужчина запер квартиру и бросился разыскивать скрывшуюся Ирину. Он нашел ее и под угрозами и заставил вместе с детьми поехать к нему домой.

— Там он запер нас в четырех стенах, — вспоминала женщина.

Пока испуганная семья находилась под замком, Евгений вернулся на место трагедии, чтобы уничтожить улики. Несколько часов он отмывал квартиру, а утром начал судорожно искать деньги на побег в Краснодар, где планировал «залечь на дно».

Когда раздобыть средства не удалось, мужчина решил сменить маршрут. Он забрал пленников и отвез их в один из райцентров Ростовской области.

— У меня там было свое жилье, туда он нас и привез. Сразу заявить в полицию я просто не могла: Евгений контролировал каждый мой шаг. Я боялась за себя и за детей, — призналась Ирина чуть позже в отделе полиции.

Мужчину оперативно задержали. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спустя время бдительность сожителя ослабла. Поймав удобный момент, женщина незаметно ускользнула из дома и добежала до ближайшего отдела полиции, там она обо всем рассказала оперативникам.

Подозреваемого оперативно задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Шахтинский городской суд признал Евгения виновным и приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

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