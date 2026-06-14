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Происшествия14 июня 2026 8:56

«Боялась за жизнь»: Под Ростовом ревнивец расправился с мнимым соперником через две недели после знакомства с женщиной

В Ростовской области интернет-роман закончился трагедией из-за случайного гостя
Елена РЕПИНА
Поймав удобный момент, женщина незаметно ускользнула из дома и обо всем рассказала оперативникам.

Поймав удобный момент, женщина незаметно ускользнула из дома и обо всем рассказала оперативникам.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Шахтах Ростовской области вынесли приговор местному жителю Евгению. Его признали виновным в жестоком преступлении. В суде выяснилось, что на отчаянный поступок дончанина толкнула ревность к случайному гостю.

Любовь с первого клика

33-летняя Ирина после развода сама воспитывала двоих маленьких детей. Женщине было непросто в одиночку оплачивать съемную квартиру и обеспечивать малышей, да и личного счастья тоже хотелось. За ним она отправилась в интернет.

На сайте знакомств Ирина встретила 34-летнего Евгения. Роман развивался стремительно: уже через две недели мужчина собрал вещи и переехал к новой возлюбленной. Однако семейная идиллия продлилась всего десять дней.

В один из выходных в гости без приглашения заглянул сосед Олег — двоюродный брат бывшего мужа Ирины. Пара встретила его радушно: накрыли стол, достали алкоголь. Но вскоре между мужчинами вспыхнула ссора. Ирина попыталась успокоить сожителя, но, столкнувшись с резким отпором, махнула рукой и ушла отдыхать в спальню.

Решил, что флиртует с гостем

Спустя время в комнату заглянул Олег, чтобы спросить, не видела ли Ирина его ключи. В этот момент он присел на край кровати, где лежала хозяйка дома.

Внезапно в дверях появился Евгений. Увидев сожительницу и гостя вместе, он потерял контроль над собой, решив, что Ирина флиртует с родственником бывшего мужа. Ревнивец бросился на кухню за ножом. Попытки женщины вразумить гражданского супруга ни к чему не привели.

— Он становился все агрессивнее. Я испугалась, собрала детей и буквально сбежала из квартиры, — позже расскажет Ирина на допросе.

Евгений набросился на мнимого соперника. От полученных ранений пострадавший скончался.

Из ревности житель Ростовской области взялся на нож.

Из ревности житель Ростовской области взялся на нож.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Запер нас в четырех стенах»

Осознав содеянное, мужчина запер квартиру и бросился разыскивать скрывшуюся Ирину. Он нашел ее и под угрозами и заставил вместе с детьми поехать к нему домой.

— Там он запер нас в четырех стенах, — вспоминала женщина.

Пока испуганная семья находилась под замком, Евгений вернулся на место трагедии, чтобы уничтожить улики. Несколько часов он отмывал квартиру, а утром начал судорожно искать деньги на побег в Краснодар, где планировал «залечь на дно».

Когда раздобыть средства не удалось, мужчина решил сменить маршрут. Он забрал пленников и отвез их в один из райцентров Ростовской области.

— У меня там было свое жилье, туда он нас и привез. Сразу заявить в полицию я просто не могла: Евгений контролировал каждый мой шаг. Я боялась за себя и за детей, — призналась Ирина чуть позже в отделе полиции.

Мужчину оперативно задержали.

Мужчину оперативно задержали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спустя время бдительность сожителя ослабла. Поймав удобный момент, женщина незаметно ускользнула из дома и добежала до ближайшего отдела полиции, там она обо всем рассказала оперативникам.

Подозреваемого оперативно задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Шахтинский городской суд признал Евгения виновным и приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

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