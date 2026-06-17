Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 июня 2026 8:55

«Заметили коммунальщики и прохожие»: Что известно о младенце, тело которого нашли в мусорном баке в Ростове

В Ростове ищут мать младенца, тело которого нашли в мусорном баке
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростове в мусорном баке нашли мертвого младенца.

В Ростове в мусорном баке нашли мертвого младенца.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону тело младенца обнаружили в мусорном баке во дворе дома на улице Орбитальной. По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», происшествие случилось 16 июня.

Рассказываем, что известно о младенце, тело которого нашли в мусорном баке в Ростове, на 17 июня 2026.

Как нашли тело младенца в мусорном баке в Ростове

Как сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону», по предварительным данным, тело младенца заметили коммунальщики.

- Тело увидел один из сотрудников, следом - и просто прохожие. Кто-то из очевидцев обратился в правоохранительные органы, - говорит источник.

По словам следователей, следов насильственной смерти на теле ребенка нет.

- По факту обнаружения тела новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело, – прокомментировали в региональном управлении следственного комитета.

Тело мальчика нашли на Орбитальной.

Тело мальчика нашли на Орбитальной.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кто мог оставить младенца в мусорном баке

Личность матери малыша пока не установлена. По словам источника, сейчас правоохранители опрашивают обнаруживших ребенка очевидцев, ищут свидетелей самого инцидента и проверяют записи с камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

За ходом расследования будет следить областная прокуратура.

- Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту, - добавили в надзорном ведомстве.

Уже второй случай за последнее время

К сожалению, для Ростова это уже не первое подобное ЧП за последнее время. В мае в районе родника Гремучего местные рыбаки заметили в воде пакет. Выяснилось, что в полиэтилен было завернуто тело новорожденной девочки. По словам источника, предварительно, ребенок появился на свет недоношенным. Не исключалось, что девочка родилась уже мертвой.

Следователи выясняют все детали.

Следователи выясняют все детали.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Родила недоношенного и отнесла к роднику»: Что известно о найденном в центре Ростова мертвом новорожденном на 19 мая 2026