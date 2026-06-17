В Ростове в мусорном баке нашли мертвого младенца. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону тело младенца обнаружили в мусорном баке во дворе дома на улице Орбитальной. По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», происшествие случилось 16 июня.

Рассказываем, что известно о младенце, тело которого нашли в мусорном баке в Ростове, на 17 июня 2026.

Как нашли тело младенца в мусорном баке в Ростове

Как сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону», по предварительным данным, тело младенца заметили коммунальщики.

- Тело увидел один из сотрудников, следом - и просто прохожие. Кто-то из очевидцев обратился в правоохранительные органы, - говорит источник.

По словам следователей, следов насильственной смерти на теле ребенка нет.

- По факту обнаружения тела новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело, – прокомментировали в региональном управлении следственного комитета.

Тело мальчика нашли на Орбитальной. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кто мог оставить младенца в мусорном баке

Личность матери малыша пока не установлена. По словам источника, сейчас правоохранители опрашивают обнаруживших ребенка очевидцев, ищут свидетелей самого инцидента и проверяют записи с камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

За ходом расследования будет следить областная прокуратура.

- Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту, - добавили в надзорном ведомстве.

Уже второй случай за последнее время

К сожалению, для Ростова это уже не первое подобное ЧП за последнее время. В мае в районе родника Гремучего местные рыбаки заметили в воде пакет. Выяснилось, что в полиэтилен было завернуто тело новорожденной девочки. По словам источника, предварительно, ребенок появился на свет недоношенным. Не исключалось, что девочка родилась уже мертвой.

Следователи выясняют все детали. Фото: Ольга ЮШКОВА.

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