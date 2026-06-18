Один человек погиб, а двое попали в больницу с ранениями после ночной атаки БПЛА на Ростовскую область. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночью Ростовскую область атаковали вражеские беспилотники - они были сбиты в шести муниципалитетах. В результате происшествия погиб человек, еще двое были ранены, есть разрушения на земле. Публикуем последние новости об атаке БПЛА на Ростовскую область в ночь на 18 июня 2026.

Последние новости об атаке БПЛА на Ростовскую область в ночь на 18 июня 2026: что известно

Как сообщили в Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотников над территориями 18 регионов и акваторией Азовского моря. По словам губернатора Дона Юрия Слюсаря, около 60 дронов ликвидированы в небе над Ростовской областью: в городе Каменске-Шахтинском и пяти районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском.

В результате воздушной атаки оказался поврежден тепловоз, произошло два возгорания коммерческих объектов. По данным на утро 18 июня, один из пожаров, возникших после падения обломков беспилотников в Красносулинском районе, был ликвидирован. На месте второго пожара в городе Гуково на тот момент еще работали экстренные службы.

Последствия атаки БПЛА на Ростовскую область в ночь на 18 июня 2026: погибшие, пострадавшие

В результате атаки беспилотников погиб один человек.

- Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего, окажем всю необходимую помощь, - написал глава региона.

Еще двое пострадавших были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

- Это сотрудники грузовой станции вокзала в городе Гуково. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

В результате пожаров никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.

Добавим, к 8:48 в регионе сняли режим беспилотной опасности. Соответствующая СМС-рассылка поступила жителям региона от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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