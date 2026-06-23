Шевелятся живым ковром под ногами: Жители Ростовской области пожаловались на полчища саранчи

Специалисты обследовали поля в Ростовской области на личинки саранчи. Фото: ФГБУ "Россельхозцентр" по Ростовской области

В нескольких регионах юга России в полях нашли саранчу. Вслед за Калмыкией, где насекомые обнаружили на сотнях гектаров земли и в нескольких районах введен режим повышенной готовности, вредители добрались и до Донского региона. Рассказываем, что известно о ситуации с саранчой в Ростовской области.

Саранча в Белокалитвинском районе. Фото: канал "Калитва сегодня" в МАХ

Калмыкия: «Заражено 30 тысяч гектаров»

Как рассказали в минсельхозе Калмыкии, в регионе продолжают борьбу с саранчой. Фитосанитарный мониторинг провели на площади 343 тысячи гектаров.

В Калмыкии введен режим повышенной готовности из-за вредителей. Фото: минcельхоз Республики Калмыкия

— Зараженными оказались 30 тысяч гектаров, из которых уже обработали 25 тысяч. Задействовано 109 единиц техники, в том числе пять самолетов сельхозавиации, — прокомментировали в министерстве. — Режим повышенной готовности действует в шести районах. Ситуацию держат на контроле, работы продолжаются до полного завершения.

По вопросам обработок руководству хозяйств следует обращаться на горячую линию Минсельхоза Калмыкии: +7-906-437-99-88.

В Калмыкии ведут обработку с земли и воздуха. Фото: минcельхоз Республики Калмыкия

Саранча в городах Гуково, Зверево и Белая Калитва

Вредителей заметили сразу в нескольких населенных пунктах Ростовской области: Гуково, Зверево, Белая Калитва, Красный Сулин и другие. Больше жалоб поступает из Белокалитвинского района. Судя по фото очевидцев, проселочную дорогу сплошным шевелящимся ковром устлали вредители. И местным жителям не остается ничего другого, как идти прямо по этой живой массе. Многие жалуются на подобную картину и в городах — на уличных тротуарах и в собственных дворах.

В хуторе Семимаячный специалисты обследовали территорию площадью 30 гектаров и выявили заселение вредителем — итальянским прусом. Фото: канал "Калитва сегодня" в МАХ

— Мы живем на окраине поселка, здесь их очень много, — пишут жители хутора Какичев в Белокалитвинском районе. — Жаль, что вредители могут уничтожить полезные травы, которыми славятся наши степи — чабрец, шалфей и другие.

Вредителей нашли в нескольких районах Дона. Фото: ФГБУ "Россельхозцентр" по Ростовской области

60 личинок на квадратный метр

Тем временем в хуторе Семимаячный Белокалитвинского района специалисты Россельхозцентра обследовали территорию площадью 30 гектаров и выявили заселение вредителем — итальянским прусом, видом насекомых из семейства саранчовых, — примерно на одном гектаре. По данным проверки, численность личинок местами достигала 60 особей на квадратный метр.

Обработка химикатами. Фото: канал "Калитва сегодня" в МАХ

— Весь хутор покрыт молодыми личинками саранчи, — обратились к властям жители. — Пока саранча еще не летает, есть возможность остановить ее распространение. Если упустить время, последствия могут быть очень серьезными.

В Россельхозцентре после обследования местности дали рекомендацию администрации Грушево-Дубовского поселения обработать территорию специальными препаратами и продолжить наблюдение за распространением вредителя.

По данным проверки, численность личинок местами достигала 60 особей на квадратный метр. Фото: ФГБУ "Россельхозцентр" по Ростовской области

Восемь районов в зоне риска

Добавим, еще в начале июня специалисты Россельхозцентра в Ростовской области предупреждали аграриев об усилении мониторинга. В зоне особого внимания — Заветинский, Ремонтненский, Орловский, Пролетарский, Сальский, Песчанокопский, Зимовниковский и Дубовский районы.

В Белокалитвинском районе провели обработку от саранчи. Фото: канал "Калитва сегодня" в МАХ

Так, по данным ведомства, на территории Заветинского района основная масса личинок мароккской саранчи по состоянию на 3 июня достигла третьего возраста. А на этих стадиях, как поясняют специалисты, личинки активно растут, становятся наиболее прожорливы и способны преодолевать значительные расстояния.

— При сохранении благоприятных погодных условий с середины июня они начнут переходить в фазу взрослого окрыленного насекомого, — говорят в Россельхозцентре.

В зоне особого внимания — Заветинский, Ремонтненский, Орловский, Пролетарский, Сальский, Песчанокопский, Зимовниковский и Дубовский районы. Фото: ФГБУ "Россельхозцентр" по Ростовской области

Специалисты напоминают: борьбу с саранчой нужно начинать немедленно, если ее численность превышает норму экономического порога вредоносности.

— Для азиатской перелетной саранчи это один экземпляр на квадратный метр, для мароккской — два, для кобылки саранчи — десять. При обработках следует быть осторожными, чтобы не навредить диким животным, в том числе внесенным в Красную книгу Ростовской области.

Саранчу обнаружили в Белокалитвинском районе. Фото: канал "Калитва сегодня" в МАХ

Сообщается, что в хуторе Семимаячном Белокалитвинского района согласно рекомендациям уже провели обработку территории специальными препаратами, направленную на уничтожение личинок итальянского пруса.

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