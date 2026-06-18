Очевидцы сообщили о нашествии саранчи в одном из районов Ростовской области

Стая саранчи портит посевы зерновых, овощей, подсолнечника и кукурузы. Фото: Наталья НЕШУМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Очевидцы сообщили о «нашествии» саранчи в Белокалитвинском районе Ростовской области. Фотографии с землей, буквально усыпанной вредителем, опубликовали в социальных сетях.

В комментариях интернет пользователи напомнили, что стая саранчи может быстро объедать и портить посевы зерновых, овощей, подсолнечника, кукурузы, а также другую растительность.

Ранее о распространении саранчи в Белокалитвинском районе не сообщали. Однако в мае специалисты Россельхозцентра находили личинки мароккской саранчи в Заветинском районе Дона, тогда отмечалось только локальное присутствие вредителя.

Позже, в начале июня, проверять пастбища, поля и сады на наличие саранчи рекомендовали хозяйствам Заветинского, Ремонтненского, Орловского, Пролетарского, Сальского, Песчанокопского, Зимовниковского и Дубовского районов. Также ожидалось, что с середины июня основная масса личинок в Заветинском районе может перейти в фазу окрыленных насекомых.

Специалисты напомнили, что борьбу с саранчой нужно начинать немедленно, если ее численность превышает норму экономического порога вредоносности. Так, например, по азиатской перелетной саранче она составляет один экземпляр на квадратный метр, по мароккской саранче — два экземпляра на квадратный метр. Опасная распространенность для кобылки саранчи — десять экземпляров на квадратный метр.

При обработках территорий следует быть осторожными, чтобы не навредить диким животным, внесенным в Красную книгу Ростовской области.

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