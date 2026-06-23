В Ростове двухлетний мальчик погиб, выпав из окна

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Во вторник, 23 июня, в Ростове двухлетний мальчик выпал из окна квартиры. Трагедия произошла в одной из многоэтажек в Ленинском районе Донской столицы. О деталях случившегося рассказали в региональном Следственном комитете.
По данным регионального управления СК, ребенок остался без присмотра взрослых. Предварительно известно, что он забрался на подоконник, створка окна в этот момент была открыта.
Предположительно, мальчик облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка.
Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался на месте.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
К дому, где произошла трагедия, прибыли следователи, которые осмотрели место происшествия, побеседовали с соседями и очевидцами. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Проверку начала и прокуратура. Сотрудники изучат, как исполняли свои обязанности родители малыша, и оценят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
- Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
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