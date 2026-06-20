Выбежал на «зебру», пока поднимался шлагбаум: В Ростове двухлетний малыш погиб, попав под колеса на пешеходном переходе

Смертельное ДТП произошло на пешеходном переходе рядом с многоквартирным жилым домом. Фото: УГАИ по Ростовской области

В субботу, 20 июня, в Ростове произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал маленький ребенок. Двухлетний малыш погиб, попав под колеса автомобиля на пешеходном переходе во дворе жилого дома. О подробностях аварии рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.

Трагедия произошла днем в Пролетарском районе Донской столицы, недалеко от многоэтажки по проспекту 40-летия Победы, 63/17.

Специалисты изучили место трагедии. Фото: УГАИ по Ростовской области

— По предварительным данным, 29-летний водитель за рулем легкового автомобиля «Хавал Джулион» ехал по двору. После того как открылся шлагбаум, он начал движение. За несколько мгновений до этого на пешеходный переход вышел двухлетний малыш. Водитель не заметил ребенка и сбил его, — объяснили в Госавтоинспекции.

Мальчик был доставлен в медицинское учреждение, но, к сожалению, врачи оказались бессильны. Ребенок скончался.

В Ростове двухлетний малыш погиб, попав под колеса иномарки на "зебре" Видео: УГАИ по Ростовской области

В тот момент, когда для родителей крохи время застыло, там, где случилась беда, было особо многолюдно. Место трагедии было оцеплено красно-белой сигнальной лентой, рядом – стояла белая иномарка, под колеса которой попал малыш. Чуть поодаль собрались местные жители, молча наблюдая за работой следователей. Там работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи главного следственного управления донского главка полиции. Специалисты скрупулезно собирали информацию.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Фото: УГАИ по Ростовской области

— Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавили в ГАИ.

Госавтоинспекция Ростовской области обращается к родителям с призывом: не оставляйте детей без внимания вблизи проезжей части и во дворах. Пешеходный переход не всегда гарантирует безопасность. Водитель может просто не заметить маленького ребенка.

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