В Ростове водитель иномарки насмерть сбил 2-летнего ребенка

Ребенок скончался в больнице. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону 2-летний малыш умер в больнице после того, как на него наехала иномарка. Трагедия произошла сегодня, 20 июня, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 17 часов вечера 29-летний водитель «Хавал Джулион» выезжал со двора в районе дома на 40-летия Победы, № 63/17. Он начал движение после открытия шлагбаума и наехал на ребенка, находившегося на пешеходном переходе.

— Ребенок скончался в больнице, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

На месте происшествия уже побывали правоохранители, проводятся следственные мероприятия. Следователи МВД выясняют обстоятельства произошедшего.

Родителям напоминают: нельзя оставлять детей без присмотра вблизи проезжей части и во дворах.

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