В Ростове водитель иномарки насмерть сбил 2-летнего ребенка

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Ростове-на-Дону 2-летний малыш умер в больнице после того, как на него наехала иномарка. Трагедия произошла сегодня, 20 июня, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По предварительным данным, около 17 часов вечера 29-летний водитель «Хавал Джулион» выезжал со двора в районе дома на 40-летия Победы, № 63/17. Он начал движение после открытия шлагбаума и наехал на ребенка, находившегося на пешеходном переходе.
— Ребенок скончался в больнице, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.
На месте происшествия уже побывали правоохранители, проводятся следственные мероприятия. Следователи МВД выясняют обстоятельства произошедшего.
Родителям напоминают: нельзя оставлять детей без присмотра вблизи проезжей части и во дворах.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
Восемь человек утонули в Ростовской области с начала купального сезона
Жителей Дона попросили не отдыхать на диких пляжах (подробности)