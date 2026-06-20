Восемь человек утонули в Ростовской области с начала купального сезона

Нельзя отдыхать на диких пляжах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала купального сезона в водоемах Ростовской области утонули восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Большинство трагедий случились на необорудованных пляжах, — прокомментировали в МЧС.

Спасатели ежедневно выходят в рейды. Например, накануне нарушителей ловили в Таганроге. Но, отмечают в ведомстве, постоянный контроль тоже не дает гарантию защиты от чрезвычайной ситуации на воде.

Прибойная волна от мимо проходящего катера, острые предметы, водоросли или леска на неглубоком дне Азовского моря — все представляет опасность для пловцов.

Жителей Дона просят быть осторожными во время отдыха на воде. Перед купанием нельзя употреблять спиртное, также не следует заходить в прохладную воду разгоряченными. Нельзя отдыхать на диких пляжах.

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