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НовостиОбщество20 июня 2026 8:24

Днем 20 июня в Таганроге объявили и затем сняли угрозу БПЛА

Угрозу БПЛА сняли в Таганроге
Ангелина СКИБА
Отбой беспилотной опасности объявили по всему региону.

Отбой беспилотной опасности объявили по всему региону.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 20 июня глава Таганрога Светлана Камбулова объявила угрозу БПЛА по городу. Через время последовал отбой угрозы.

Опасность сохранялась с 10:19 до 11:10.

— Категорически запрещается вести фото- и видеосъемку. В случае обнаружения БПЛА сообщите в полицию или в службу экстренного реагирования — «112», — написала в соцсетях Светлана Камбулова.

Добавим, также отбой беспилотной опасности объявили по всему региону. Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил об атаке в Матвеево-Курганском районе.

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