Атаку БПЛА отразили в Матвеево-Курганском районе Ростовской области

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

20 июня в Матвеево-Курганском районе Ростовской области уничтожили БПЛА. Прямо сейчас воздушная атака в регионе продолжается, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться, — добавил Юрий Слюсарь.

Сейчас в Ростовской области сохраняется опасность. Всем следует уйти с открытых участков улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам.

Напомним, в ночь на 20 июня атаку БПЛА отразили в Чертковском, Миллеровском, Морозовском и Красносулинском районах.

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