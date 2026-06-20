Атаку БПЛА отразили в четырех районах Ростовской области

Беспилотники уничтожили прошедшей ночью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 20 июня в Ростовской области отразили атаку БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки БПЛА уничтожены в четырех районах области: Чертковском, Миллеровском, Морозовском, Красносулинском, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала. Ситуация будет уточняться.

Напомним, в ночь 19 июня БПЛА ликвидировали в Чертковском и Миллеровском районах, в ночь на 18 июня в городе Гуково после воздушной атаки погиб человек, два человека получили ранения.

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