В Железнодорожном районе Ростова сняли режим ЧС

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону отменили режим ЧС, установленный после атаки БПЛА 8 мая 2026 года. Весь ущерб полностью ликвидировали. Об этом сообщили на внеочередном заседании комиссии по ЧС.
О проделанной работе отчитался глава Железнодорожного района Дмитрий Лаза. Чиновник рассказал, что к этому моменту завершены все работы по восстановлению поврежденных элементов домов. Пострадавшие получили выплаты.
Первый заместитель главы администрации города Тарас Дядьков поблагодарил службы, представителей бизнеса и ростовчан, которые оказывали помощь в ликвидации последствий воздушной атаки.
Напомним, в ночь на 8 мая 2026 года беспилотники и ракеты уничтожили в Таганроге и Азовском районе. Фрагменты БПЛА упали в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. Пострадавших не было, но воздушная атака привела к разрушениям на земле.
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