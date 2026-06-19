«Тяжело читать о том, что произошло с дочерью»: В суд передали дело об убийстве матери детей-инвалидов – в нем подозревают ее экс-мужа

В кратчайшие сроки силовики вышли на подозреваемого. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области официально завершено следствие по резонансному уголовному делу об убийстве 39-летней женщины - матери двух детей-инвалидов. Об окончании расследования и передаче материалов в суд сообщили в региональной прокуратуре.

Уехала с экс-мужем и перестала выходить на связь

Эта история произошла в конце августа прошлого года. Жительница Аксая Алена внезапно перестала выходить на связь и бесследно исчезла. На протяжении недели ее судьба оставалась неизвестной. Женщину искали сотрудники полиции, волонтеры поисковых отрядов и просто неравнодушные. Люди прочесывали городские окраины, пустыри, заброшенные здания и строительные площадки в надежде найти пропавшую живой.

3 сентября выяснилось, что дончанку нашли - она скончалась. Характер травм указывал на криминальный характер смерти. Позже силовики задержали подозреваемого - им оказался 43-летний бывший супруг женщины и отец ее детей.

Родные женщины говорили, что в тот роковой день экс-муж предложил Алене встретиться. Она согласилась из-за детей. Мужчина приехал за бывшей женой на машине, а потом, предположительно, повез ее в сторону Ростова.

Дончанин спрятал тело в безлюдном месте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Версия следствия

По версии следствия, преступление произошло прямо в машине. Правоохранители считают, что, добравшись до безлюдного места, подозреваемый взял провод и напал на экс-жену.

— В дальнейшем он перенес тело погибшей в овраг на левом берегу реки Дон и скрылся, — сообщают в региональной прокуратуре.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным прокуратуры, сейчас расследование полностью завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в Пролетарский районный суд Ростова рассмотрения по существу.

«Не такой, как кажется»

Друзья погибшей вспоминали, что Алена рассказывала им, что супруг на людях казался приветливым и дружелюбным, но дома был жесток.

- Он не такой, как кажется, - делилась она с близкими.

По данным прокуратуры, следствие считает, что мужчина совершил преступление на почве ревности.

Дело в ближайшее время рассмотрят в суде. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Никто, кроме меня, этого не сделает»

Сейчас маме Алены, Елене Витальевне, предстоит пройти через тяжелое испытание — изучить все тома уголовного дела.

— Очень тяжело это читать о том, что произошло с моей дочерью. Но никто другой, кроме меня, этого не сделает. На судебные заседания, конечно, буду ходить, хотя это тоже будет морально очень непросто, — поделилась она с «КП – Ростов-на-Дону».

Теперь точку в этом резонансном деле должен поставить суд. Если вину мужчины признают, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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