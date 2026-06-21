В день рождения получил нож в сердце: Под Ростовом женщина убила супруга, который сломал об нее вентилятор

В Ростовской области медсестру осудили за убийство гражданского мужа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области вынесли приговор медсестре, которая убила гражданского мужа в день его рождения. Женщина нанесла один удар ножом, который оказался смертельным.

Ругались каждую неделю

Пара познакомилась 12 лет назад в Красноярском крае. Ирина (имена изменены - прим. ред.) работала медсестрой в больнице, Олег – на стройке. Они стали жить вместе, а со временем переехали на Дон.

На фото в соцсетях супруги выглядели счастливыми, обнимались и улыбались. На последних совместных снимках они гуляли по центру Ростова и катались на колесе обозрения в парке.

- Ира казалась доброй и отзывчивой, конфликтов у нее ни с кем не было. Олеж был вежливым, всегда здоровался при встрече, но я часто замечала его в подпитии, - рассказала соседка.

По словам пожилой женщины, примерно раз или два в неделю Ирина и Олег ссорились, из их квартиры доносились крики и нецензурная брань. Соседка привыкла к этому и не обращала внимания. Но 14 июля 2025 году она увидела во дворе машины скорой помощи, полиции, следственного комитета и поняла: случилось что-то страшное.

Мужчина скончался до приезда скорой. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Я тебе ее на голову надену!»

Как рассказывала сама Ирина, в пятницу и субботу она была на работе, а гражданский муж выпивал. В воскресенье он тоже был пьян и вел себя агрессивно: запустил в супругу связкой ключей, попав в висок.

Женщина рассудила, что к понедельнику муж проспится и пойдет на работу. Во избежание пьяной ссоры она сняла на сутки другую квартиру и перебралась туда.

В понедельник, 14 июля, у Олега был день рождения: ему исполнилось 47 лет. Утром его поздравили по телефону брат и родители: они и подумать не могли, что это их последний разговор. Ирина вернулась домой на такси и обнаружила, что муж не пошел на работу, а купил пенного и продолжил пить. Он сказал, что остался дома из-за жары, да и вообще, у него праздник.

Ирина стала выговаривать ему по поводу затянувшегося запоя и предложила съехать на другую квартиру. В ответ мужчина схватил напольный вентилятор и набросился на нее. Он наносил удары, пока вентилятор не сломался. Женщина убежала на кухню, а Олег схватил в коридоре тумбочку и погнался за ней с криком: «Я ее сейчас тебе на голову надену».

Женщина схватилась за нож, когда супруг погнался за ней с тумбочкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Смертельный удар

В маленькой кухне женщина почувствовала себя, словно в западне. От страха она схватила нож и, не целясь, нанесла им удар.

- Тумбочка, которую он держал в руках закрывала обзор, и я не видела, куда именно вошел нож, - рассказывала она позже следователю.

После удара мужчина поставил тумбочку, схватился за грудь и упал. Ирина позвонила по номеру 112 и сообщила о случившемся.

К месту преступления приехали медики, полицейские, следователи.

Когда брату сообщили о смерти Олега, он купил билет на самолет и отправился в Ростовскую область за его телом. Родители в силу возраста и слабого здоровья были не в состоянии преодолеть четыре тысячи километров.

Ирину заключили под стражу. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемая говорила, что Дмитрий и раньше нападал на нее, когда был пьян, но в полицию она не обращалась. Терпела.

Этой весной Батайский городской суд признал 48-летнюю женщину виновной в убийстве и приговорил к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Женщину приговорили к шести годам в колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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