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Общество25 июня 2026 8:35

Корзина с цветами не вошла даже в подъезд: Поклонник подарил ростовчанке тысячу роз, а она раздала их прохожим на улице

Ростовчанка получила в подарок тысячу роз и три дня раздавала их на улице
Кристина КРУГОВЫХ
Полина, получив в подарок 1003 розы, решила порадовать цветами ростовчанок.

Полина, получив в подарок 1003 розы, решила порадовать цветами ростовчанок.

Фото: из архива героя публикации.

Роскошный подарок для одной ростовчанки заставил улыбнуться сотни девушек. 25-летней Полине Мелиховой поклонник прислал 1003 розы. Огромные корзины с цветами не смогли занести даже в подъезд. Тогда девушка вместе с мамой вышла на улицу и три дня раздавала розы прохожим. Из центра уезжали автобусы, заполненные цветами, и со счастливыми пассажирками.

Ростовчанке Полине Мелиховой поклонник подарил 1003 розы, а она раздала их на улице

Видео: Полина Мелихова

«Газель», пять грузчиков и слишком узкие двери

На прошлой неделе Полина получила уведомление о доставке из цветочного магазина. Как призналась девушка, друг не впервые устраивает ей сюрпризы, поэтому сообщению она не удивилась.

Утром к ее дому подъехала «Газель», из которой вышли пятеро крепких мужчин. Они стали выгружать из кузова три огромные и тяжелые корзины с шикарными алыми розами.

Всего грузчики достали из "Газели" три гигантские корзины.

Всего грузчики достали из "Газели" три гигантские корзины.

Фото: из архива героя публикации.

Но цветы в квартиру так и не попали. Ни одна корзина даже не вошла в дверной проем подъезда. К этому времени рядом уже собралась толпа зевак.

— Стала думать, что с этим делать. Было принято решение - отвезти все к маме в частный дом. Грузчики занесли цветы через ворота и оставили во дворе на улице, — вспоминает Полина.

Три вечера подряд Полина отвозила по полному багажнику цветов, чтобы раздать прохожим.

Три вечера подряд Полина отвозила по полному багажнику цветов, чтобы раздать прохожим.

Фото: из архива героя публикации.

«Смотреть, как умирает тысяча красивейших роз, невыносимо»

В Ростове стояла жара, и цветы могли быстро завянуть.

— Смотреть, как умирает тысяча красивейших роз, невыносимо, — говорит Елена, мама Полины. — Дочь решила поделиться этой красотой с друзьями, чтобы они успели порадовать не одну ее, а многих женщин.

Девушка сразу заявила поклоннику, что у себя оставлять цветы не будет.

Девушка сразу заявила поклоннику, что у себя оставлять цветы не будет.

Фото: из архива героя публикации.

Сперва Полина предложила знакомому забрать цветы для жены. Он приехал и взял охапку. Но их все равно осталось еще очень много.

— Затем позвонила папе, сказала, что к нему на работу приедут розы. Он сначала даже не понял, о чем речь. Мы привезли огромную корзину в офис. Сотрудницы быстро разобрали цветы, фотографировались и выкладывали в соцсети, интригуя подписчиков, не рассказывая, от кого же получили букет.

Практически все девушки с радостью приняли цветы.

Практически все девушки с радостью приняли цветы.

Фото: из архива героя публикации.

«Обидно, что ростовчанкам редко дарят цветы»

После того как все желающие среди знакомых порадовали жен букетами, проблему глобально решить не удалось: у Полины оставалось еще около 700 роз. Тогда они с мамой загрузили цветы в машину, насколько позволил багажник, и поехали в район Центрального рынка, к остановке у Западного разворота, откуда по вечерам уезжают тысячи людей.

— На Центральном рынке обычно выстраиваются целые очереди на транспорт. Там мы подходили к ростовчанкам, вручали по три или пять роз и говорили: «Девочки, берите цветы бесплатно, просто для хорошего настроения!», — рассказывает Полина. — Только одна женщина отказалась. Все остальные были очень рады. И автобусы увозили улыбающихся дам с яркими букетами.

Ростовчанка просила мужчин чаще дарить женщинам цветы.

Ростовчанка просила мужчин чаще дарить женщинам цветы.

Фото: из архива героя публикации.

В тот день удалось обрадовать пассажирок маршрутов 71 и 34.

— Больше всех удивлялась и радовалась, пожалуй, водитель трамвая, когда получила розы, — добавляет Елена.

Дочь и мама заходили и в супермаркеты, и в аптеки, чтобы порадовать покупателей, продавцов и фармацевтов.

Ростовчанка поделилась радостью с другими и стала счастливее сама.

Ростовчанка поделилась радостью с другими и стала счастливее сама.

Фото: из архива героя публикации.

— Знаете, что я заметила? Вручая букеты, я спрашивала у женщин, когда им в последний раз дарили цветы. Чаще всего получала ответ: «Давно». Это очень обидно, что нашим ростовчанкам редко делают сюрпризы, — признается Полина. — Мы увидели на их лицах столько искренней радости. А ведь ее могут видеть и мужчины, если придут домой с букетом.

Сколько стоит море цветов

Во сколько могло обойтись море цветов, Полина не знает. Но мы проведем свою калькуляцию. Если художник из песни «Миллион алых роз» продал картины и кров, то этот широкий жест не должен был оставить дарителя без крыши над головой.

В розницу такие высокие алые розы продаются по 150 рублей, а, значит, букет из 1003 цветов обошелся бы покупателю в 150 тысяч 450 рублей. Если брать мегабукет по закупке, допустим, 100 рублей за штуку, он выйдет в 100 тысяч 300 рублей.

После остановки девушка с букетом отправилась одаривать посетителей и сотрудников магазинов, аптек и кафе.

После остановки девушка с букетом отправилась одаривать посетителей и сотрудников магазинов, аптек и кафе.

Фото: из архива героя публикации.

Полина знает друга, сделавшего ей сюрприз уже четыре года.

— Получив этот подарок, я позвонила ему и сказала: «Мне некуда их ставить. Что делать?!» Он ответил: «Я не знаю, я тебе их подарил, ты и решай». Вот я и решила раздать цветы и знакомым, и незнакомым людям. И он меня поддержал.

«Больше не нужно дарить тысячу роз!»

О своем решении Полина ни минуты не жалела, ведь столько женщин в Ростове обрадовались внезапному подарку.

— Мы делали это от чистого сердца. И знаете, когда даришь радость, на душе становится светлее. Хочется пожелать мужчинам почаще радовать своих женщин.

При этом девушка твердо заявила, что больше не готова принять в подарок целый цветочный магазин.

Раздавать цветы три вечера подряд оказалось непросто, но искренние эмоции девушек того стоили.

Раздавать цветы три вечера подряд оказалось непросто, но искренние эмоции девушек того стоили.

Фото: из архива героя публикации.

— Самый лучший букет — тот, который помещается в вазу и какой по силам поднять. Мне больше никогда не нужно дарить тысячу роз! — говорит она. — Это слишком много.

Конечно, эффектный подарок не только поднял настроение девушке, но и принес хлопоты. Зато три дня — в субботу, воскресенье и понедельник — Ростов улыбался. Маршрутки пахли розами, а женщины получили то, чего так часто не хватает в быту, — внимание. А Полина, поделившись счастьем, почувствовала, что стала счастливее и сама.

Ростовчанка, получив в подарок 1003 розы, подарила их прохожим

Видео: Полина Мелихова

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