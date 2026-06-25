Корзина с цветами не вошла даже в подъезд: Поклонник подарил ростовчанке тысячу роз, а она раздала их прохожим на улице

Полина, получив в подарок 1003 розы, решила порадовать цветами ростовчанок. Фото: из архива героя публикации.

Роскошный подарок для одной ростовчанки заставил улыбнуться сотни девушек. 25-летней Полине Мелиховой поклонник прислал 1003 розы. Огромные корзины с цветами не смогли занести даже в подъезд. Тогда девушка вместе с мамой вышла на улицу и три дня раздавала розы прохожим. Из центра уезжали автобусы, заполненные цветами, и со счастливыми пассажирками.

Ростовчанке Полине Мелиховой поклонник подарил 1003 розы, а она раздала их на улице Видео: Полина Мелихова

«Газель», пять грузчиков и слишком узкие двери

На прошлой неделе Полина получила уведомление о доставке из цветочного магазина. Как призналась девушка, друг не впервые устраивает ей сюрпризы, поэтому сообщению она не удивилась.

Утром к ее дому подъехала «Газель», из которой вышли пятеро крепких мужчин. Они стали выгружать из кузова три огромные и тяжелые корзины с шикарными алыми розами.

Всего грузчики достали из "Газели" три гигантские корзины. Фото: из архива героя публикации.

Но цветы в квартиру так и не попали. Ни одна корзина даже не вошла в дверной проем подъезда. К этому времени рядом уже собралась толпа зевак.

— Стала думать, что с этим делать. Было принято решение - отвезти все к маме в частный дом. Грузчики занесли цветы через ворота и оставили во дворе на улице, — вспоминает Полина.

Три вечера подряд Полина отвозила по полному багажнику цветов, чтобы раздать прохожим. Фото: из архива героя публикации.

«Смотреть, как умирает тысяча красивейших роз, невыносимо»

В Ростове стояла жара, и цветы могли быстро завянуть.

— Смотреть, как умирает тысяча красивейших роз, невыносимо, — говорит Елена, мама Полины. — Дочь решила поделиться этой красотой с друзьями, чтобы они успели порадовать не одну ее, а многих женщин.

Девушка сразу заявила поклоннику, что у себя оставлять цветы не будет. Фото: из архива героя публикации.

Сперва Полина предложила знакомому забрать цветы для жены. Он приехал и взял охапку. Но их все равно осталось еще очень много.

— Затем позвонила папе, сказала, что к нему на работу приедут розы. Он сначала даже не понял, о чем речь. Мы привезли огромную корзину в офис. Сотрудницы быстро разобрали цветы, фотографировались и выкладывали в соцсети, интригуя подписчиков, не рассказывая, от кого же получили букет.

Практически все девушки с радостью приняли цветы. Фото: из архива героя публикации.

«Обидно, что ростовчанкам редко дарят цветы»

После того как все желающие среди знакомых порадовали жен букетами, проблему глобально решить не удалось: у Полины оставалось еще около 700 роз. Тогда они с мамой загрузили цветы в машину, насколько позволил багажник, и поехали в район Центрального рынка, к остановке у Западного разворота, откуда по вечерам уезжают тысячи людей.

— На Центральном рынке обычно выстраиваются целые очереди на транспорт. Там мы подходили к ростовчанкам, вручали по три или пять роз и говорили: «Девочки, берите цветы бесплатно, просто для хорошего настроения!», — рассказывает Полина. — Только одна женщина отказалась. Все остальные были очень рады. И автобусы увозили улыбающихся дам с яркими букетами.

Ростовчанка просила мужчин чаще дарить женщинам цветы. Фото: из архива героя публикации.

В тот день удалось обрадовать пассажирок маршрутов 71 и 34.

— Больше всех удивлялась и радовалась, пожалуй, водитель трамвая, когда получила розы, — добавляет Елена.

Дочь и мама заходили и в супермаркеты, и в аптеки, чтобы порадовать покупателей, продавцов и фармацевтов.

Ростовчанка поделилась радостью с другими и стала счастливее сама. Фото: из архива героя публикации.

— Знаете, что я заметила? Вручая букеты, я спрашивала у женщин, когда им в последний раз дарили цветы. Чаще всего получала ответ: «Давно». Это очень обидно, что нашим ростовчанкам редко делают сюрпризы, — признается Полина. — Мы увидели на их лицах столько искренней радости. А ведь ее могут видеть и мужчины, если придут домой с букетом.

Сколько стоит море цветов

Во сколько могло обойтись море цветов, Полина не знает. Но мы проведем свою калькуляцию. Если художник из песни «Миллион алых роз» продал картины и кров, то этот широкий жест не должен был оставить дарителя без крыши над головой.

В розницу такие высокие алые розы продаются по 150 рублей, а, значит, букет из 1003 цветов обошелся бы покупателю в 150 тысяч 450 рублей. Если брать мегабукет по закупке, допустим, 100 рублей за штуку, он выйдет в 100 тысяч 300 рублей.

После остановки девушка с букетом отправилась одаривать посетителей и сотрудников магазинов, аптек и кафе. Фото: из архива героя публикации.

Полина знает друга, сделавшего ей сюрприз уже четыре года.

— Получив этот подарок, я позвонила ему и сказала: «Мне некуда их ставить. Что делать?!» Он ответил: «Я не знаю, я тебе их подарил, ты и решай». Вот я и решила раздать цветы и знакомым, и незнакомым людям. И он меня поддержал.

«Больше не нужно дарить тысячу роз!»

О своем решении Полина ни минуты не жалела, ведь столько женщин в Ростове обрадовались внезапному подарку.

— Мы делали это от чистого сердца. И знаете, когда даришь радость, на душе становится светлее. Хочется пожелать мужчинам почаще радовать своих женщин.

При этом девушка твердо заявила, что больше не готова принять в подарок целый цветочный магазин.

Раздавать цветы три вечера подряд оказалось непросто, но искренние эмоции девушек того стоили. Фото: из архива героя публикации.

— Самый лучший букет — тот, который помещается в вазу и какой по силам поднять. Мне больше никогда не нужно дарить тысячу роз! — говорит она. — Это слишком много.

Конечно, эффектный подарок не только поднял настроение девушке, но и принес хлопоты. Зато три дня — в субботу, воскресенье и понедельник — Ростов улыбался. Маршрутки пахли розами, а женщины получили то, чего так часто не хватает в быту, — внимание. А Полина, поделившись счастьем, почувствовала, что стала счастливее и сама.

Ростовчанка, получив в подарок 1003 розы, подарила их прохожим Видео: Полина Мелихова

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