Сколько стоит добраться Левенцовского и Суворовского: Что происходит с ценами на такси в Ростове в июне 2026

Как изменились цены на такси в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Росстата, средняя цена бензина в Ростовской области с 16 по 22 июня 2026 года составляла 73,68 рубля за литр. Неделей ранее, с 9 по 15 июня, стоимость составляла 72,34 рубля за литр. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила, изменились ли цены на такси в Донской столице в июне 2026

По данным агрегаторов такси, добраться из центра города в Западный микрорайон можно за 400 – 600 рублей в зависимости от тарифа. Например, доехать до микрорайона Левенцовского можно за 536 рублей.

Стоимость поездки в Северный микрорайон отличается не сильно. Так, за такси из центра до улицы Волкова придется отдать от 400 до 550 рублей, примерно столько же — до проспекта Королева и улицы Орбитальной.

Если путь предстоит дольше, например, до поселка Верхетемерницкого, который административно относится к Щепкинскому сельскому поселению, цена немного увеличится — от 480 до 580 в зависимости от тарифа.

Одни из самых дорогих поездок, как и всегда, — до Суворовского. Так, добраться до улицы Петренко с проспекта Ворошиловского можно за 580 — 750 рублей.

Отметим, такие цены наблюдаются вечером, не в часы пик. Тарифы могут увеличиваться из-за сложной дорожной ситуации или в непогоду.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» руководитель одной служб такси в Ростове, большая часть его таксопарка ездит на метане, изменения стоимости бензина на цену практически не повлияла.

А что с общественным транспортом?

Напомним, что ситуацию в Ростовской области прокомментировала в ходе пресс-конференции 25 июня министр транспорта Ростовской области Алена Беликова. Она рассказала, что ведомство работает точечно по обращениям перевозчиков.

— Проблема решаема и достаточно быстро. Конкретизируются заправки, снимаются лимиты совместно с региональным министерством промышленности. Мы постоянно на связи с перевозчиками и топливниками, — отмечает министр.

Она также призвала перевозчиков оперативно сообщать о сложностях, которые у них возникают.

- В Ростове-на-Дону вопрос с перевозчиком решили за час. Сейчас все, у кого были вопросы по топливу, решают его с минтрансом и минпромом. Определены удобные точки заправки рядом с базами перевозчиков, где их обслуживают с необходимым объемом.

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