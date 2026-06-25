Останется семь регулярно курсирующих составов в Крым и обратно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несколько поездов, следующих через Ростов в Крым и обратно, временно отменят. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

– По решению оперативного штаба Республики Крым перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» совместно с минтрансом региона и ФГУП «Крымская железная дорога» уменьшает число рейсов поездов «Таврия» в крымском направлении, – прокомментировал перевозчик.

Рассказываем подробнее, об отмене поездов из Крыма, идущих через Ростов.

Десять поездов, идущих через Ростов, отменяют. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что известно об отмене поездов из Крыма, идущих через Ростов: какие поезда оставили

Теперь ежедневно будут курсировать только семь составов — как на полуостров, так и обратно.

Сохранены маршруты:

№ 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь;

№ 27/28 Москва – Симферополь;

№91/92 Москва – Севастополь;

№315/316 Адлер – Симферополь;

№179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (вместе с прицепной группой № 409/410 Псков – Чудово, курсирующей по датам);

№ 453/454 Москва – Симферополь (вместе с прицепной группой № 403/404 Курск – Белгород, курсирующей через день);

№ 17/18 (одноэтажный - три раза в четыре дня) и № 167/168 (двухэтажный раз в четыре дня) Москва – Симферополь.

– До особого распоряжения все эти поезда следуют до и от станции Керчь Южная, – напомнили в компании, что рейсы до или из Симферополя, Севастополя и Евпатории останавливаются и стартуют теперь только в Керчи. – Для подвоза пассажиров привлекаются автобусы, которые курсируют по разработанному расписанию.

Остальные поезда, которые ходили в этом сезоне, будут отменяться постепенно — в течение двух недель. Это сделано для того, чтобы пассажиры, планирующие поездку в ближайшие дни, не меняли свои билеты, а те, кто купил их на более поздние даты, могли спокойно скорректировать свои планы на поездку в обе стороны.

Перевозчик уточнил, когда отправятся последние рейсы отмененных поездов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что известно об отмене поездов из Крыма, идущих через Ростов: что делать, если рейс отменили, как вернуть билет

Если ваш рейс отменили, следует сначала уточнить дату, с которой перестает курсировать поезд, объясняют в пассажирской компании:

— Билет, который уже куплен, нужно вернуть там же, где брали, — через сайт или в кассе вокзала. Деньги поступят обратно полностью: при онлайн-возврате обычно за 1–2 дня, при возврате в кассе — до недели. Если вам нужно купить новый билет, а на сайте grandtrain.ru нет маршрута до вашей станции, можно скомбинировать поездки: доехать «Таврией» до Керчи, а дальше воспользоваться другим перевозчиком. Например, чтобы добраться из Симферополя в Пермь, можно доехать из Керчи до Ростова, Москвы или Санкт-Петербурга, а оттуда уже купить билет до конечной точки.

Перевозчик предлагает комбинировать поездки, чтобы добраться до нужной точки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что известно об отмене поездов из Крыма, идущих через Ростов: когда идут последние рейсы

Десять поездов из Крыма и обратно, идущих через Ростов, отменят:

- № 75/76 Омск – Симферополь. Последний рейс из Омска состоится отправится июля, а из Керчи – 5 июля;

- № 141/142 Пермь – Симферополь. Финальный рейс из Перми стартует 11 июля, из Керчи – 8 июля;

- № 183/184 Мурманск – Севастополь (вместе с прицепной группой № 414/413 из Архангельска). Заключительный рейс из Мурманска выдвигается 2 июля, из Керчи – 29 июня, а последний рейс прицепной группы из Архангельска состоится 3 июля;

- №193/194 Челябинск – Симферополь (вместе с прицепной группой № 241/242 из Оренбурга). Последний рейс из Челябинска выезжает 3 июля, из Керчи – 30 июня, а прицепной группы из Оренбурга – 3 июля;

- № 67/68 Москва – Симферополь. Последний рейс из Москвы отправится 26 июня, из Керчи – 27 июня;

- № 173/174 Москва – Евпатория. Последний состав из Москвы стартовал 24 июня, из Керчи поедет 27 июня;

- № 464/463 Москва – Феодосия. Последний поезд из Москвы выехал 23 июня, из Керчи – 25 июня;

- № 97/98 Москва – Симферополь. Финальный рейс из Москвы состоится 6 июля, из Керчи – 4 июля;

- № 473/474 Смоленск – Симферополь: последний рейс из Смоленска по старому расписанию запланирован на 26 июня, из Керчи последний раз поезд отправился 24 июня;

- № 77/78 Санкт-Петербург – Симферополь. Последний рейс из Санкт-Петербурга состоится 28 июня, из Керчи – 30 июня.

– Если вы купили билет от/до станций на участке Брянск – Симферополь, включая Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, для вас ничего не меняется, – объясняет перевозчик. – Если приобретен билет от/до Смоленска, Рославля, Жуковки, вам предстоит сдать билеты и при желании приобрести новые на любой удобный маршрут в Крым – например, из Москвы или Брянска. Если взяли билет в вагоны беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь, они продолжат курсировать в прежнем объеме.

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