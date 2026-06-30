Зрелище на первой домашней встрече?: Какое расписание матчей у ФК «Ростов» в РПЛ и Кубке России в сезоне 2026/2027

"Желто-синих" ждет новый сезон в РПЛ и Кубке России. Фото: ФК "Ростов"

Сезон 2026/2027 для ФК «Ростов» обещает быть насыщенным. Клуб опубликовал расписание матчей в Российской Премьер-Лиге и Кубке России. В чемпионате команда начнет с двух гостевых встреч, а первый домашний матч проведет против ЦСКА. Завершится турнир 29 мая домашней игрой со «Спартаком». В Кубке ростовчан ждут встречи с московскими грандами и тольяттинским «Акроном». Публикуем подробный календарь и расписание матчей ФК «Ростов» в РПЛ и Кубке России в сезоне 2026/2027.

Календарь матчей ФК «Ростов» в РПЛ в сезоне 2026/27:

Напомним, в минувшем сезоне «Ростов» занял десятое место в РПЛ, годом ранее — восьмое, в 2023/2024 «желто-синие» завершили сезон на седьмой строчке командного рейтинга, а в 2022/2023 — на четвертой.

В новом сезоне первый тур пройдет в промежутке с 24 по 27 июля. «Ростов» стартует выездным матчем против «Оренбурга». Второй тур (31 июля – 3 августа) пройдет также на выезде — соперником станет «Родина». Первый домашний матч состоится в третьем туре (7–10 августа). На «Ростов Арене» «желто-синие» примут ЦСКА.

Главным тренером команды остается Джонатан Альба. Фото: ФК "Ростов"

1-й тур (24–27 июля): «Оренбург» — «Ростов»;

2-й тур (31 июля – 3 августа): «Родина» — «Ростов»;

3-й тур (7–10 августа): «Ростов» — ЦСКА;

4-й тур (14–17 августа): «Ростов» — «Рубин»;

5-й тур (21–24 августа): «Ахмат» — «Ростов»;

6-й тур (28–31 августа): «Краснодар» — «Ростов»;

7-й тур (4–7 сентября): «Ростов» — «Факел»;

8-й тур (11–14 сентября): «Спартак» — «Ростов»;

9-й тур (15–17 сентября): «Ростов» — «Динамо» (Москва);

10-й тур (9–12 октября): «Ростов» — «Акрон»;

11-й тур (16–19 октября): «Балтика» — «Ростов»;

12-й тур (23–26 октября): «Ростов» — «Локомотив»;

13-й тур (30 октября – 2 ноября): «Динамо» (Махачкала) — «Ростов»;

14-й тур (6–8 ноября): «Зенит» — «Ростов»;

15-й тур (20–23 ноября): «Ростов» — «Крылья Советов»;

16-й тур (27–30 ноября): «Ростов» — «Краснодар»;

17-й тур (4–7 декабря): «Факел» — «Ростов»;

18-й тур (26 февраля – 1 марта): ЦСКА — «Ростов»;

19-й тур (5–8 марта): «Ростов» — «Балтика»;

20-й тур (12–15 марта): «Рубин» — «Ростов»;

21-й тур (19–21 марта): «Ростов» — «Родина»;

22-й тур (2–5 апреля): «Ростов» — «Зенит»;

23-й тур (9–12 апреля): «Крылья Советов» — «Ростов»;

24-й тур (16–19 апреля): «Ростов» — «Ахмат»;

25-й тур (23–26 апреля): «Акрон» — «Ростов»;

26-й тур (30 апреля – 3 мая): «Ростов» — «Оренбург»;

27-й тур (7–10 мая): «Динамо» (Москва) — «Ростов»;

28-й тур (14–17 мая): «Ростов» — «Динамо» (Махачкала);

29-й тур (21–24 мая): «Локомотив» — «Ростов»;

30-й тур (29 мая): «Ростов» — «Спартак».

Расписание матчей в РПЛ сезона 2026/2027. Фото: ФК "Ростов"

Самые интересные матчи ФК «Ростов» в РПЛ сезона 2026/2027

Болельщики «Ростова» с особым вниманием ждут матчи с грандами российского футбола. И сначала интерес болельщиков привлечет игра третьего тура РПЛ — первая домашняя против ЦСКА. Это будет не просто дебют на своем поле, а встреча с принципиальным соперником.

Особое внимание — и другим московским клубам. Восьмой тур выпадает на выездной матч со «Спартаком» (11–14 сентября). Девятый тур — домашний с «Динамо» (15–17 сентября). Двенадцатый тур — игра с «Локомотивом» в Донской столице (23–26 октября). А на заключительный, 30-й тур (29 мая) — на «Ростов Арену» приедет «Спартак».

Не менее принципиальны встречи с «Зенитом». В 14-м туре (6–8 ноября) донская команда отправится в Санкт-Петербург, а в 22-м (2–5 апреля 2027) примет чемпиона на своем поле.

Особое внимание болельщиков традиционно привлекает южное дерби с «Краснодаром». Первая встреча с «быками» назначена на шестой, выездной, тур (28–31 августа), а вторая, домашняя, — на шестнадцатый (27–30 ноября).

Расписание матчей группового этапа Кубка России сезона 2026/2027. Фото: ФК Ростов

Матчи ФК «Ростов» в Кубке России 2026/2027

Параллельно с чемпионатом «Ростов» проведет матчи и в Кубке России. Здесь у «желто-синих» нет стабильности. Например, в сезоне 2024/2025 дончане дошли до Суперфинала и уступили ЦСКА. А этой весной «Ростов» вылетел на втором этапе четвертьфинала, проиграв махачкалинскому «Динамо».

Расписание группового этапа на будущий сезон выглядит так:

- 18 августа 2026, 15:00 — домашний матч против «Локомотива» (Москва);

- 1 сентября 2026, 15:00 — домашний матч против ЦСКА;

- 13 октября 2026, 15:00 — выездной матч против ЦСКА;

- 27 октября 2026, 15:00 — домашний матч против «Акрона»;

- 24 ноября 2026, 15:00 — выездной матч против «Локомотива».

Рассказываем про самые ожидаемые матчи нового сезона. Фото: ФК "Ростов"

Самыми яркими встречами в Кубке станут игры с московскими грандами. Противостояние с ЦСКА и «Локомотивом» всегда проходит в напряженной борьбе и собирает полные трибуны. Особенно выделяются домашние матчи: 18 августа — против «Локомотива», 1 сентября — против ЦСКА.

Встреча с «Акроном» (27 октября) — игра-интрига, которая может стать определяющей для итогового места в группе.

Сезон 2026/27 для «Ростова» стартует 24 июля и продлится до 29 мая 2027 года. В рамках РПЛ болельщиков ждут принципиальные матчи с московскими клубами, южное противостояние с «Краснодаром» и битвы с «Зенитом». Самыми ожидаемыми домашними встречами станут матчи с ЦСКА в третьем туре, с «Динамо» в девятом, с «Локомотивом» в двенадцатом, с «Зенитом» в 22 туре и «Спартаком» в 30 туре. В Кубке России самые ожидаемые — домашние игры против «Локомотива» 18 августа и ЦСКА 1 сентября.

Болельщики ждут начала сезона. Фото: ФК "Ростов"

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