Игрок ФК «Ростов» забил гол на чемпионате мира

Матч завершился со счетом 2:2. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Игрок ФК «Ростов» Мохаммад Мохеби забил свой дебютный гол на чемпионате мира. Матч состоялся на стадионе Инглвуда в США.

На футбольном поле сразились сборные Ирана и Новой Зеландии. Мохаммад Мохеби выступил за Иран. Итог спортивной баталии – 2:2.

Добавим, Египет и Бельгия из одной группы с Ираном также сыграли вничью, счет 1:1.

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