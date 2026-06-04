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НовостиСпорт4 июня 2026 16:54

Губернатор сообщил, что власти контролируют финансовую ситуацию в ФК «Ростов»

Юрий Слюсарь: контролируем финансовую ситуацию в ФК «Ростов» и не допустим ее ухудшения
Ангелина СКИБА
Ситуацию в ростовском футбольном клубе прокомментировал губернатор Юрий Слюсарь. Фото: сайт правительства Ростовской области

Ситуацию в ростовском футбольном клубе прокомментировал губернатор Юрий Слюсарь. Фото: сайт правительства Ростовской области

Финансовая ситуация в ФК «Ростов» находится под контролем. Об этом порталу «Матч ТВ» сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Глава донского региона прокомментировал ситуацию во время посещения Петербургского международного экономического форума.

— Мы контролируем финансовую ситуацию клуба и не допустим ее ухудшения, — сказал Юрий Слюсарь.

Ранее генеральный директор ФК «Ростов» Игорь Гончаров заявил, что после получения лицензии на следующий сезон Российской Премьер-Лиги футбольный клуб планирует разобраться с долгами и выйти в плюс.

Напомним, в феврале 2026 года стало известно, что ростовский клуб полностью перешел в собственность правительства Ростовской области.

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